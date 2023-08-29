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女性運動攝影大賽作品 精選26幅霧峰議蘆咖啡廳展出

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
「Women in Sports」女性在體壇國際攝影大賽26幅精選攝影作品正在立法院霧峰民主議政園區的議蘆會館咖啡廳展出。記者黃寅／攝影
「Women in Sports」女性在體壇國際攝影大賽26幅精選攝影作品正在立法院霧峰民主議政園區的議蘆會館咖啡廳展出。記者黃寅／攝影

為提升女性在體壇中優良表現及貢獻的能見度，台灣運動好事協會今年舉辦「Women in Sports」女性在體壇國際攝影大賽，其中26幅精選的攝影作品目前正在立法院霧峰民主議政園區的議蘆會館咖啡廳展出。

這次的展出活動由台灣運動好事協會、立法院女子運動外交促進會、議蘆會館共同舉辦，而台灣運動好事協會、立法院女子運動外交促進會則由民進黨立委林靜儀推動成立。

包括林靜儀和市議員李天生、張芬郁、林德宇、台灣運動好事協會執行長劉柏君以及台灣花園城市發展協會秘書長吳東明、弘光科技大學公關組長謝鳳秋等人都出席開展典禮。

劉柏君說，這樣的攝影比賽是全球首創，吸引52個國家的1500多幅作品一起參展，除了彰顯女性運動和平權，希望家長帶著小孩來看，可以透過女性運動的力與美，讓小孩有國際視野，相信他們未來也可以做得到。

林靜儀說，這項展原本在台北展出，十分鼓舞人心，也讓世界看見台灣、台灣看見國際，但只在台北展不僅太可惜也太過份了，因此特別精選了26幅有不同背景、身分的運動種類作品帶到台中展出。希望大家看見體壇中女性的各種表現，達到性別平權之目標。

這項展出目前並未設定終止日期。另外，其他作品10月亦會在弘光科技大學展出，並歡迎地方各界前往。

「Women in Sports」女性在體壇國際攝影大賽26幅精選攝影作品正在立法院霧峰民主議政園區的議蘆會館咖啡廳展出。記者黃寅／攝影
「Women in Sports」女性在體壇國際攝影大賽26幅精選攝影作品正在立法院霧峰民主議政園區的議蘆會館咖啡廳展出。記者黃寅／攝影
民進黨立委林靜儀說，希望大家看見體壇中女性的各種表現，達到性別平權之目標。記者黃寅／攝影
民進黨立委林靜儀說，希望大家看見體壇中女性的各種表現，達到性別平權之目標。記者黃寅／攝影
「Women in Sports」女性在體壇國際攝影大賽26幅精選攝影作品正在立法院霧峰民主議政園區的議蘆會館咖啡廳展出。記者黃寅／攝影
「Women in Sports」女性在體壇國際攝影大賽26幅精選攝影作品正在立法院霧峰民主議政園區的議蘆會館咖啡廳展出。記者黃寅／攝影

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