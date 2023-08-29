盧秀燕宣布10月1日起台中限塑令 列管4980家飲料店
2023年10月1日起實施限塑令，台中市賣場超商及飲料店等，不得提供一次性塑膠飲料杯，台中市環保局將列管4980家飲料店。台中市長盧秀燕今天在市政會議宣布，台中「限塑令」10月1日上路，打造全市綠色消費環境。連鎖飲料店、超商、速食店、賣場、超市，都在列管範圍內。
環保局長陳宏益提出「飲料杯限塑推動進程與成果」專案報告。台中市推動限塑令循序漸進，2019年限制提供塑膠吸管、2021年7月起限制一次用飲料杯新政策上路，自備杯折扣至少5元價差，特別肯定非列管連鎖品牌餐飲業，如三商巧福、QBurger及繼光香香雞等，自主提供自備環保杯折扣優惠。
陳宏益說，塑膠容器回收逐步減量，自備杯折扣5元措施，一次性塑膠杯最高下降比例達25.27%。
今年元旦起在夜市商圈、大學周邊推動「免費借用循環杯」，環保局統計，參與的有6個品牌、107處，半年多來有3萬人次響應。今年擴大到東海、逢甲、靜宜、勤美商圈40家站點。
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