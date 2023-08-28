北屯兒童公園乘載地方回憶30年 台中市府與民間合作翻新
台中市北屯兒童公園已有超過30年歷史，遊具、體健設施老舊，且水池優養化，無法順應市民所需；民間基金會捐贈4500萬經費，由台中市政府建設局分兩階段工程實施改善計畫，其中景觀池已完成，9月上旬將進行「遊戲場設施優化」，公私合作，創造符合在地需求的休閒環境。
建設局長陳大田表示，北屯兒童公園發展早，且歷經多次整修增設，至今有地坪高低差、遊具及體健設施老舊、水池優養化等問題；第一階段投入約650萬元，施作除汙設備、礫間淨化活水流動方式，改善水池水質，並增設小型噴泉，維護原有生物棲息環境，增添水池景觀魅力。
第二階段將投入3850萬元，於今年9月起，整合既有遊戲場、親子設施及復古式爬架為「林間探索遊戲區」；同時改善主動線的無障礙通路、圖書館廣場及夜間照明，並將部分爬架移至池中島，營造為芬多精健身場，預計明年5月完工。
建設局說，這次景觀優化以「友善共享、世代融合及綠意共生」為設計理念，希望創造符合在地需求的休閒環境，並有可供身障兒童訓練上肢能力的共融遊具，也因範圍鄰近文昌東十二街住宅區，以複層植栽綠帶減輕噪音干擾。
陳大田說，建設團隊之前已辦理兩場次地方說明會及兒童參與式設計工作坊，聽取大家對於公園的改建意見，透過公私合作分階段改善園內景觀及遊戲設施。
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