霧峰中正路有人倡議更名「獻堂路」 民政局：將進一步了解民意

台中市霧峰區有地方人士倡議把中正路更名為「獻堂路」，引發地方討論。民政局長吳世瑋說，更名牽涉到身分證、戶口、門牌等的更改，茲事體大，還有待進一步了解當地民意。

霧峰當地藝術工作者黃圻文日前提議，為爭取霧峰納入參山國家景區，可以在地歷史聞人名號做為道路名稱，而霧峰林家先人林獻堂，是具代表性的歷史人物，因此建議將草湖橋至烏溪橋的中正路更名為獻堂路，除緬懷先賢、加強鄉土教育外，更能以嶄新的面貌，推動霧峰觀光發展。

有贊同者認為，台南市有中正路改名湯德章大道的案例，霧峰可以比照辦理，同時建議採用台南的做法，在改名獻堂路的門牌上暫時並列「中正路」字樣，讓大家慢慢適應，至於相關證件可待適當時間再進行更正，如果改名作業經費，能夠獲得政府全額補助，將更能被鄉親接受。

中正路沿線的萬豐里長林麗真說，更改路名需要修改多項證件，還得通知客戶、親友更換通訊住址，牽扯繁雜，她和許多里民都反對，林獻堂雖值得紀念，但方式有很多，不一定要改路名，或許選擇新開闢的道路命名為獻堂路才比較可行。

本堂里長林錦池說，中正路住戶店家眾多，沿線很多里，應聽取各方意見再行決定。

市議員李天生也說，有民眾陳情說，台北市、宜蘭市都有「渭水路」，台南市則是將中正路更名湯德章大道，林獻堂對台灣的貢獻不輸給他們，要求將霧峰中正路更名為獻堂路，何況台中市已有台中港路更名「台灣大道」的案例。不過因涉及鄉親權益，希望溝通達成共識後再議，並依法令規定推動。