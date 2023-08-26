彰化伯立歐家園募款10多年 籌7千萬蓋安養大樓

彰化喜樂小兒麻痺關懷協會2010年啟動募款，要打造身障者終老家園「伯立歐」，經費預估要1.8億，今年展開多場的義賣與愛心餐會活動，募得善款突破7千多萬，雖然距離目標還有一段距離，但考量營建成本高漲，加上協會成員迫切需要老時的安養照顧，伯立歐家園預計9月16日舉行動工感恩禮拜，為計畫邁出一大步。

伯立歐家園募款一波三折，除了碰上新館肺炎疫情導致活動停擺，募款金額難以突破，又碰到這幾年營建成本不斷上漲，直到今年陸續在企業與在地社團組織的支持下，連續舉辦3場大型義賣與餐會活動，曝光度增加也挹注家園興建經費。

伯立歐昨天在鹿港「台灣第一筷」工廠裡的「清溪文薈館」，舉辦「美學無國界 藝挺伯立歐」義賣公益音樂餐會，藝廊展出200多幅藝術畫作，是由大有家族辦公室藝文總監張燕淑指導下十名伯立歐身心障礙完成的作品，其中有一幅近200號「玉山」拼畫，許多畫作富含童趣又有意義，讓參與者慷慨解囊收藏。