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埔中茶技藝保存人 手工製茶師陳茂淳辭世

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投名間「埔中茶」手工製茶技藝保存者陳茂淳，對製茶流程一絲不苟，嚴格把關品質。圖／南投縣文化局提供
南投名間「埔中茶」手工製茶技藝保存者陳茂淳，對製茶流程一絲不苟，嚴格把關品質。圖／南投縣文化局提供

南投縣製茶師陳茂淳是南投縣府公告的「名間埔中茶」手工製茶技藝保存者，堅持嚴謹的手工製茶程序，傳承傳統技藝，陳茂淳近日辭世，享年86歲。文化部長史哲頒贈旌揚狀，感念陳茂淳保存並傳承台灣手工製茶技藝。

名間鄉是全台最大茶葉產區，「埔中茶」更是手工製茶代表。南投縣文化局表示，縣府2019年1月公告「名間埔中茶」為「傳統知識與實踐類」文化資產，並認定製茶師陳茂淳為保存者。

文化部表示，陳茂淳1939年出生，世代居住於南投縣名間鄉三崙村，陳家是名間鄉少數傳習手工製茶技藝的茶農，家族製茶產業已延續至第6代；陳從小學習茶葉栽培，當兵後學習管理茶園，繼承製茶家業，一生見證「名間埔中茶」發展歷程。

陳茂淳製茶經驗豐富，曾獲得茶葉相關競賽26面特等獎牌、頭獎獎牌數百面，對製茶知識、技術原理掌握深厚，深諳松柏坑地區茶葉生產各種環境、自然因素，他以傳統手工製作的茶，備受同業推崇。

南投縣文化局和台灣藝術大學合開手工製茶傳習課程，由陳茂淳和第二代陳錫周、陳璿吉，示範手工製茶工序，帶領10名學員體驗「埔中茶」製茶過程，陳茂淳毫無藏私，傾囊相授。

文化局長林榮森說，7月陳與兒子傳習手工製茶技藝時，當時已身體不適，仍堅持參與，現場觀察學員的各項工序，與會者都深刻感受陳對製茶的堅持。陳茂淳近日辭世，林榮森說，將致力推廣傳統手工製茶，延續陳茂淳的製茶技術和精神。

南投 茶葉 文化局 文化資產 台灣藝術大學

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