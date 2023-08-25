中科2奈米廠都審過關 周邊高球場擴建將審查「交通衝擊」

台積電中科2奈米建廠的中科台中園區二期擴建案，台中市都市計畫委員會今天審查，都委會要求中科管理局應確實落實所提用水、用電及球場員工就業、會員球證權益等具體承諾後，決議通過都市計畫變更，後續送內政部都委會審議。

都發局表示，中科管理局為因應半導體產業發展需求，選定台中園區西側的高爾夫球場及周邊土地作為擴建範圍，並於都市計畫變更審議過程中，配合環評審查意見縮減開發範圍，開發面積89.75公頃，並陸續調整都市計畫草案內容後，今年3月13日提送台中市都委會審議。

都發局指出，本擴建案引進高耗能產業，以110年台中市水電用量為基期估算，擴建一期及二期兩處園區用水及用電量，預估將占台中市整年平均每日用水量約9.21%，占台中市年平均每日用電量約38.87%，恐對台中市產生排擠效應，因此請中科管理局就用水、用電、交通衝擊、事業廢棄物處理、球場員工就業權益、會員球證消費權益等事項，提出完善的因應計畫與具體承諾。

今日審議過程中，中科管理局提出台水、台電公司具體承諾，於該擴建案開發及營運期間不排擠台中市原有用水、用電需求，並承諾督促興農公司履行協助球場員工就業及維護會員球證權益方案，且針對擴建案未來可能產生的衝擊提出具體說明。台中市都委會請中科後續應針對交通影響評估提出解決對策，組成交評委員會獨立審查。

另有關以綠電和再生水作為替代能源的目標下，建議應一併考量城市未來碳中和的研議評估。此外，此案建築物後續應取得綠建築標章，以利降低都市熱島效應，並應將園區旁東大路拓寬納入開發，且無償捐贈市府。