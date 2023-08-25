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陳建仁：雖有少子化衝擊 適性揚才可讓產業發亮

中央社／ 台中25日電

行政院長陳建仁今天表示，人才是台灣目前經濟發展及國家安全上最重要的，雖有少子化衝擊，但只要好好栽培，讓每個人適性揚才，可培育出各式人才，讓產業繼續發亮。

陳建仁今天前往經濟部加工出口區管理處台中分處參訪菱生精密工業股份有限公司，他聆聽廠商簡報，關懷技職教育的發展。教育部長潘文忠、立委何欣純、楊瓊瓔、莊競程出席。

陳建仁表示，人才是台灣目前經濟發展以及國家安全上最重要的，他回憶某次和台積電創辦人張忠謀的科技會議上，張忠謀提出未來台灣科技的發展有3個重要工作，第一是人才培育，第二是人才培育，第三還是人才培育。

陳建仁說，教育部在2018年到2022年的高教深耕計畫編列新台幣836億元，其中有320億為技職院校的響應國家重點領域對焦在地經濟需求發展特色教育，今年1月行政院核定第2期高教深耕計畫預算970億元，同樣匡列320億給改善技職院校的教學設備，推動產學合作，達到適性揚才目的。

陳建仁指出，人才培育的機制，讓孩子在學習過程中就能出入產業，彼此相輔相成。醫學院的學生在四、五年級就需要進入醫院、衛生機關實習，才知道所學有所用，學用合一就是技職教育最重要的精神。

他提到，即使有少子化衝擊，但只要好好栽培，每個人在適性揚才的教育下，可培育適合台灣發展的各式人才，讓社會有很好的中流砥柱，產業可繼續發光。他期待台灣在教育領域的人才培育方面，能成為亞洲地區的領頭羊，成為東南亞國家的典範。

潘文忠指出，產學合作讓學生在學習中就「名花有主」，很高興企業和政府一起培育、留住人才。未來，大學、產業、政府一同協力，培育台灣產業所需人才。

陳建仁 高教深耕計畫

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