梧棲資收廠大火 中市府將開罰

台中梧棲一家資源回收廠前天發生大火，共延燒19個小時，毒黑煙遍及台中海線，環保局到場偵測PM2.5最高值達213.9μg/m3，嚴重超標，引發民怨。消防局初步調查，疑為遺留菸蒂引發火警。台中市長盧秀燕表示，市府會調查起火原因，將會開罰予以警惕。

梧棲區梧南路資源回收廠戶外廣場及貨櫃堆積的塑膠粒起火燃燒，火勢猛烈，從前天下午2點多燒到昨天上午9點24分才撲滅，幸好沒人受傷，但下風處民眾被濃煙燻到受不了，紛紛緊閉門窗。

住沙鹿的林姓女子說，火警發生後，黑色濃煙迅速飄到沙鹿區，她騎車無法閃避，雖戴著口罩仍瞬間頭晕、噁心想吐；許多清水人也說，連續兩天聞到濃厚燃燒塑膠的味道，很臭很難聞，回到家還是久久不散，吃飯都沒食慾；一位海線人說，就算環保局對業者重罰，但「錢是政府收，有毒氣體我們在吸」。

濃煙幾乎籠罩台中海線，連遠在10公里外的知名景點高美濕地，都可清楚看到濃煙逼近。住在清水區陳姓男子說，黑色濃煙就像烏雲快速壓下，感覺像世界末日，很可怕。

消防局指出，這場大火燃燒面積約1500平方公尺，初估損失約5000萬元。消防局火調科調閱火場周邊監視器發現，案發前，回收廠露天堆放回收塑膠粒太空包的區域，有出現火光的狀況，不排除為起火點，但因該處沒有電氣或明火設施，不排除是遺留菸蒂等外來火源引起，詳細起火原因，仍待後續化驗釐清。

環保局前天派員到場稽查，在下風處量測PM2.5最高值達213.9μg/m3，昨天上午10時濃度雖已稍降，但仍大於標準值35μg/m3，屬不健康等級；事故地點周圍半徑1.5公里的空品感測器，PM2.5數值目前多屬良好等級，環保局將持續監測周遭空品情形。

環保局長陳宏益說，起火原因仍在調查，將針對業者堆置物管理不當起火燃燒產生粒狀及異味汙染物，依違反空汙法處10萬元以上、500萬元以下罰鍰。現場消防廢水未能妥善收集致汙染周界水溝，環保局也將以違反水汙染防治法，可裁罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。