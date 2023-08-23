影／東埔溫泉區道路出現土石流 土石飽含水分一傾而下
今天午後沒有大的雷陣雨，但通往東埔村溫泉區的信義鄉開高巷138號農田上方，山坡土石流傾洩而下，瞬間淹沒道路，雖無人車受困，但已導致車輛無法通行上下山，居民表示，「怎麼會這樣，雨沒有下很大啊！」但南投消防局傍晚接到土石流災害通報，預判應該是先前連日山區下雨，使得山坡含水量過高，才會一湧而下。
信義鄉公所指出，鄉長全志堅已第一時間前往現場了解土石流災情，由於目前上下山道路無法通行，信義警分局回報通和社派出所、東埔派出所均已派員到場，拉警戒繩封閉道路管制中，以三角錐先前管制人、車進出，並連絡等候廠商到場排除。
南投縣政府表示，土石流災害已經通知開口契約廠商去清除土石搶通，並已通知信義鄉公所民政課及東埔村長協助宣導疏散撤離，工務處已通知廠商盡速前往處理，先使該段道路能通行，明天再繼續請除其他農路的部分。
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