影／東埔溫泉區道路出現土石流 土石飽含水分一傾而下

今天午後沒有大的雷陣雨，但通往東埔村溫泉區的信義鄉開高巷138號農田上方，山坡土石流傾洩而下，瞬間淹沒道路，雖無人車受困，但已導致車輛無法通行上下山，居民表示，「怎麼會這樣，雨沒有下很大啊！」但南投消防局傍晚接到土石流災害通報，預判應該是先前連日山區下雨，使得山坡含水量過高，才會一湧而下。

信義鄉公所指出，鄉長全志堅已第一時間前往現場了解土石流災情，由於目前上下山道路無法通行，信義警分局回報通和社派出所、東埔派出所均已派員到場，拉警戒繩封閉道路管制中，以三角錐先前管制人、車進出，並連絡等候廠商到場排除。