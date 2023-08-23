快訊

羽球世錦賽／戴資穎直落二挺進16強 男雙楊肉盧也晉級

再度現身！ 馬雲口中仍是教育與農業經

80年代紅極一時！資深玉女「淪詐欺犯」疑潛逃出境 通緝15年期限已滿

影／東埔溫泉區道路出現土石流 土石飽含水分一傾而下

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
通往東埔村溫泉區的信義鄉開高巷138號農田上方，山坡土石流傾洩而下，瞬間淹沒道路，幸無人車受困。圖／南投縣政府提供
通往東埔村溫泉區的信義鄉開高巷138號農田上方，山坡土石流傾洩而下，瞬間淹沒道路，幸無人車受困。圖／南投縣政府提供

今天午後沒有大的雷陣雨，但通往東埔村溫泉區的信義鄉開高巷138號農田上方，山坡土石流傾洩而下，瞬間淹沒道路，雖無人車受困，但已導致車輛無法通行上下山，居民表示，「怎麼會這樣，雨沒有下很大啊！」但南投消防局傍晚接到土石流災害通報，預判應該是先前連日山區下雨，使得山坡含水量過高，才會一湧而下。

信義鄉公所指出，鄉長全志堅已第一時間前往現場了解土石流災情，由於目前上下山道路無法通行，信義警分局回報通和社派出所、東埔派出所均已派員到場，拉警戒繩封閉道路管制中，以三角錐先前管制人、車進出，並連絡等候廠商到場排除。

南投縣政府表示，土石流災害已經通知開口契約廠商去清除土石搶通，並已通知信義鄉公所民政課及東埔村長協助宣導疏散撤離，工務處已通知廠商盡速前往處理，先使該段道路能通行，明天再繼續請除其他農路的部分。

通往東埔村溫泉區的信義鄉開高巷138號農田上方，山坡土石流傾洩而下，瞬間淹沒道路，幸無人車受困。圖／南投縣政府提供
通往東埔村溫泉區的信義鄉開高巷138號農田上方，山坡土石流傾洩而下，瞬間淹沒道路，幸無人車受困。圖／南投縣政府提供
通往東埔村溫泉區的信義鄉開高巷138號農田上方，山坡土石流傾洩而下，瞬間淹沒道路，警方夜間管制中。圖／南投縣政府提供
通往東埔村溫泉區的信義鄉開高巷138號農田上方，山坡土石流傾洩而下，瞬間淹沒道路，警方夜間管制中。圖／南投縣政府提供
通往東埔村溫泉區的信義鄉開高巷138號農田上方，山坡土石流傾洩而下，瞬間淹沒道路，警方夜間管制中。圖／南投縣政府提供
通往東埔村溫泉區的信義鄉開高巷138號農田上方，山坡土石流傾洩而下，瞬間淹沒道路，警方夜間管制中。圖／南投縣政府提供
通往東埔村溫泉區的信義鄉開高巷138號農田上方，山坡土石流傾洩而下，瞬間淹沒道路，幸無人車受困。圖／南投縣政府提供
通往東埔村溫泉區的信義鄉開高巷138號農田上方，山坡土石流傾洩而下，瞬間淹沒道路，幸無人車受困。圖／南投縣政府提供
通往東埔村溫泉區的信義鄉開高巷138號農田上方，山坡土石流傾洩而下，瞬間淹沒道路，幸無人車受困。圖／南投縣政府提供
通往東埔村溫泉區的信義鄉開高巷138號農田上方，山坡土石流傾洩而下，瞬間淹沒道路，幸無人車受困。圖／南投縣政府提供

土石流 南投 鄉長 溫泉

延伸閱讀

南投仁愛雨災重創廬山 縣府爭取架倍力橋助通行

高雄明霸克露人行便橋先行搶通 車行便橋預計下午通行

南橫明霸克露橋便道又中斷 搶修行人道路供病患進出

明霸克露橋河床便道遭土石流覆蓋 高雄桃源區3里今停班課

相關新聞

當年父親生病 村民捐地捐錢蓋宮廟 今再回捐土地蓋衛福大樓傳美談

彰化縣政府及永靖鄉公所今天下午舉行「永靖鄉衛生所暨長照衛福大樓土地捐贈感恩會」，由縣長王惠美與鄉長魏碩衛致贈感謝狀給捐出...

影／東埔溫泉區道路出現土石流 土石飽含水分一傾而下

今天午後沒有大的雷陣雨，但通往東埔村溫泉區的信義鄉開高巷138號農田上方，山坡土石流傾洩而下，瞬間淹沒道路，雖無人車受困...

獨／后里焚化爐驚現回堵垃圾車龍 垃圾量大中市府將協調分流

台中后里焚化廠兩周前遭雷擊，電腦遭損維修，但今早9時廠區仍未開放民營業者傾倒，垃圾車回堵在廠外，大排長龍，10時左右才陸...

台中大里鬧區遇雨即淹 原來水溝被這3種東西阻擋

台中市大里區中興路二段和新南路口一帶商家林立，近來幾次遇雨即淹，區公所接到民眾陳情，下午開挖找原因，發現是排水溝有水泥結...

巧克力融入太平洋海鹽、刺蔥在地食材 世界巧克力大賽獲獎

2023 年世界巧克力大賽（ICA）亞太區評選結果7月初公告獲獎名單，台灣以5金44銀34銅在國際精品巧克力中大放光彩，...

肌萎黃賀明脫貧逆襲成寢具大王 出書所得全捐出

罹患肌肉萎縮症的上品寢具董事長黃賀明，最近出新書「不完美中的超完美」，書中除了分享他的企業經營理念，也分享其人生哲學，並...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦