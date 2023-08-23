獨／后里焚化爐驚現回堵垃圾車龍 垃圾量大中市府將協調分流

台中后里焚化廠兩周前遭雷擊，電腦遭損維修，但今早9時廠區仍未開放民營業者傾倒，垃圾車回堵在廠外，大排長龍，10時左右才陸續消化。環保局長陳宏益表示，廠區修繕期間，累積大量垃圾，故較需時間消化，將與業者協調，暫時分散至不同焚化爐。

業者指出，公家清潔隊固定周三休假，入場車數少，但今早9時卻仍未開放，進入廠內，焚化爐內也未有垃圾堆積，無緣無故讓各家民營清運業者在外大排長龍，影響業者清運。

陳宏益說，后里焚化廠日前遭受雷擊，垃圾皆暫置於堆積場，修繕完成後，要處理含每日消耗量，還加上修繕期間累積量，垃圾處理量大；目前將協調各家業者，暫時將垃圾量平均分散至各焚化爐，舒緩垃圾處理壓力。

台中市全台垃圾量第一，設有文山、后里及烏日共3座焚化廠，但中市焚化廠垃圾焚化熱值超過設計值，焚化效能下降，處理缺口倍增，遭審計處警告；台中的暫存垃圾數量以倍數成長，2020年底有7.9萬公噸，去年底已增至22.8萬噸，增加187.95%。