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台灣好行日月潭溪頭線通車 打造黃金三角旅遊線

中央社／ 南投縣23日電
台灣好行「日月潭溪頭線」今天通車，途經水里蛇窯、集集鎮、竹山紫南宮、車籠埔斷層保存園區等景點。本報系資料照片 記者黑中亮／攝影
台灣好行「日月潭溪頭線」今天通車，途經水里蛇窯、集集鎮、竹山紫南宮、車籠埔斷層保存園區等景點。本報系資料照片 記者黑中亮／攝影

台灣好行「日月潭溪頭線」今天通車，途經水里蛇窯、集集鎮、竹山紫南宮、車籠埔斷層保存園區等景點，搭配原有台灣好行溪頭線、日月潭線，形成「黃金三角」客運旅遊路線。

台灣好行「瑞龍瀑布線」18日通車、「雙龍線」22日通車，南投縣政府今天在日月潭水社商場舉辦台灣好行「日月潭溪頭線」通車典禮，南投縣副縣長王瑞德、日月潭國家風景區管理處副處長廖錫標、魚池鄉長劉啟帆等人出席，共同宣布透過客運串聯南投兩大景點。

王瑞德致詞表示，來日月潭有搭纜車、遊艇、騎單車等玩法，溪頭則有茂密森林與清新空氣，縣政府與客運業者向交通部觀光局爭取台灣好行「日月潭溪頭線」，路線經水里蛇窯、集集鎮、竹山紫南宮、車籠埔斷層保存園區等，將日月潭、溪頭兩大熱門景點串起來。

廖錫標說，建議先玩日月潭再到溪頭，從水岸玩到山上，不同旅行經驗值得品味；縣府觀光處表示，日月潭溪頭線通車能減輕景點假日交通壓力，配合路線通車，縣府將推出「南投好交遊」資訊平台，提供公共運輸資訊查詢及訂位服務，也規劃推出3日套票。

日月潭 溪頭 台灣好行

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