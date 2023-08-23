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農地回填須取得縣府同意函 彰化40件申請僅1件通過

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化偏遠與沿海地區農田魚塭常被濫倒廢土，要求地主取得縣府同意函農地才能進行回填。圖／彰化環保局提供
彰化偏遠與沿海地區農田魚塭常被濫倒廢土，要求地主取得縣府同意函農地才能進行回填。圖／彰化環保局提供

彰化偏遠與沿海地區農田魚塭常被濫倒廢土，釀國土危機，彰化縣府2021年制定「彰化縣辦理農業用地申請改良作業要點」，要求地主取得縣府同意函農地才能進行回填，彰化近3年來有40件申請回填但經過審查只有一件通過核准，主要是多數地主未能提供合法土石方來源證明，不符合種植農作物的土壤。

彰化縣洪姓老農在大城鄉擁有一塊土地，但無耕作還找人來回填土方，還辯稱以每車3000元購入良土回填，環保局開挖發現回填的都是廢塑膠袋等事業廢棄物，彰化地院審理，今年3月被依違反廢棄物清理法判洪男1年6月徒刑。

農業處也發現有不少地主與不法業者訂有「合約」，將農地挖深，埋入挾帶包含玻璃、塑膠、木料、垃圾、爐渣等廢棄物，或是回填砂石、磚塊、混凝土塊等廢棄土方，導致農地再也無法耕作。

彰化縣府為提供農業用地改良需求，也避免農地被濫倒導致優良農地流失，制定「彰化縣辦理農業用地申請改良作業要點」，須由土地所有權人提出申請取得同意函，申請資料包括農地改良原因及目的、農地改良後生產計畫、土石方運輸計畫，以及檢附合法土石方來源證明等。

農業處指出，審核主要看填土合理性，是否真用在種植農作物，土方來源需來自合法土資場的土方，大多數申請人無法提出這項證明，有的想以建築土方充數，或將其他農土回填，都未能核准。

彰化縣府目前唯一通過申請案申請面積約三分地，回填土方約3500立方公尺，申請回填60至100公分高度的土方。農業處表示，地主以農田出現大坑洞，下雨易積水、農作物生長不易，地主提供土方來源購自合法土資場的證明，且適合種植，也送土方樣本供農業處備查，經審查認定該處農田有改良的必要性，因此核准。

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