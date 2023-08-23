快訊

王陽明爆婚變分居導因岳母？ 蔡詩芸媽媽「超狂背景起底」

世界盃的「足球母親」：為孕產權益奮鬥的女足球員

明霸克露橋河床便道遭土石流覆蓋 高雄桃源區3里今停班課

9月1日石岡熱氣球嘉年華登場 不塞車交通接駁看這裡

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
去年石岡熱氣球嘉年華湧入上萬人潮，讓純樸的石岡小鎮熱鬧萬分。圖／台中市警察局東勢分局提供
去年石岡熱氣球嘉年華湧入上萬人潮，讓純樸的石岡小鎮熱鬧萬分。圖／台中市警察局東勢分局提供

石岡熱氣球嘉年華9月1日為期3天登場，預估石岡區土牛休閒運動公園將湧入上萬人，東勢警分局規劃交通疏導措施，疏導日期、時段為9月1日(周五)凌晨4時至晚上8時、9月2日(周六)凌晨2時至晚上10時、9月3日(周日)凌晨2時至晚上8時，呼籲參加的民眾多利用大眾運輸工具前往會場。

石岡區公所規劃9月2、3日中午至下午3點，加碼大型風箏秀，2日晚間還有600秒的璀璨煙火秀及音樂晚會，3日閉幕式光雕秀登場，日夜都精彩。

東勢警分局表示，因石岡區土牛休閒運動公園腹地狹小，進入公園主要道路受限於地形等因素，沿線路幅狹窄、彎道多，車輛無法會車，為避免車多壅塞，主辦單位已規劃境外停車場免費接駁車、單行道及行人徒步區等方案。

交通疏導規劃如下：

1、由國道四號下東勢端左轉豐勢路後直行→於豐勢路與明德路口左行豐勢路→於石岡水壩管理中心停車場→搭乘免費接駁車前往會場→沿線停靠石岡區公所、情人木橋、抵達土牛國小下車→徒步國校巷進入會場。

2、由苗栗縣卓蘭鎮→經過卓蘭大橋→沿東蘭路直行→於東關路左轉→直行東關路後→第3個路口右轉下東勢河濱公園停車場→搭乘免費接駁車前往會場→抵達土牛國小下車→徒步國校巷進入會場。

3、自駕車輛停放於東勢客家文化園區、東勢立體綜合停車場→於東勢總站搭乘豐原客運至「下土牛」站：90、90延、206、206延、207、207 繞、208、209、153、153副、153區、153延、850、865。請使用台中市公車動態資訊網查詢，抵達土牛國小下車→徒步國校巷進入會場。

東勢警分局預估在熱氣球活動期間，轄區內會湧入大量人、車潮，將在轄內各重要路口編排員警、義交人員等民力加強交通疏導。

石岡熱氣球嘉年華9月1日登場，警方規劃交通疏導措施及時間，呼籲參加的民眾多利用大眾運輸工具前往會場。圖／台中市警察局東勢分局提供
石岡熱氣球嘉年華9月1日登場，警方規劃交通疏導措施及時間，呼籲參加的民眾多利用大眾運輸工具前往會場。圖／台中市警察局東勢分局提供
石岡熱氣球嘉年華9月1日登場，警方規劃交通疏導措施及時間，呼籲參加的民眾多利用大眾運輸工具前往會場。圖／台中市警察局東勢分局提供
石岡熱氣球嘉年華9月1日登場，警方規劃交通疏導措施及時間，呼籲參加的民眾多利用大眾運輸工具前往會場。圖／台中市警察局東勢分局提供

停車場 熱氣球嘉年華

延伸閱讀

旗津風箏節吸引20萬人次 9月底再推熱氣球升空

基隆封路超跑嘉年華釀塞車「引民怨」謝國樑：會滾動檢討

獨／中嵙口裁撤！東勢郵局獨撐塞車 苦等50分洽公民眾炸鍋

台中石岡熱氣球加碼大型風箏 造型氣球泰迪和琳西逗熱鬧

相關新聞

9月1日石岡熱氣球嘉年華登場 不塞車交通接駁看這裡

石岡熱氣球嘉年華9月1日為期3天登場，預估石岡區土牛休閒運動公園將湧入上萬人，東勢警分局規劃交通疏導措施，疏導日期、時段...

中捷虧20.8億 市府：將擴業外收入

台中捷運綠線通車後持續虧損，台中市審計處統計，2021年通車迄今已虧損20.86億元，占中捷公司資本額7成，應檢討場站開...

「台灣好行」南投雙龍線通車

2020年南投信義的雙龍七彩吊橋開放，3年來歷經疫情衝擊，仍創造53萬人次遊客造訪，成為南投新興的觀光景點，也吸引攝影愛...

和美通學步道設界石 多輛車撞上

「行人路權」引發討論，學區周邊的學生通學步道更受重視，彰化縣和美鎮大榮國小通學步道狹窄，縣府投入經費加寬人行道，更在路口...

物料漲太凶 彰化名店爌肉、肉圓漲價

近來物價上漲，彰化市排隊名店彰化「魚市場爌肉飯」及「阿璋肉圓」，雙雙調漲價格；「魚市場」爌肉1塊從40元漲到45元，阿璋...

登革熱快篩陽+1 台中大里男曾到古坑發燒、起紅疹

台中市衛生局今接獲診所通報一例登革熱抗原快篩NS1陽性個案，為居住大里區60多歲男子，疫調發現男子曾往二度返雲林縣古坑鄉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦