9月1日石岡熱氣球嘉年華登場 不塞車交通接駁看這裡

石岡熱氣球嘉年華9月1日為期3天登場，預估石岡區土牛休閒運動公園將湧入上萬人，東勢警分局規劃交通疏導措施，疏導日期、時段為9月1日(周五)凌晨4時至晚上8時、9月2日(周六)凌晨2時至晚上10時、9月3日(周日)凌晨2時至晚上8時，呼籲參加的民眾多利用大眾運輸工具前往會場。

石岡區公所規劃9月2、3日中午至下午3點，加碼大型風箏秀，2日晚間還有600秒的璀璨煙火秀及音樂晚會，3日閉幕式光雕秀登場，日夜都精彩。

東勢警分局表示，因石岡區土牛休閒運動公園腹地狹小，進入公園主要道路受限於地形等因素，沿線路幅狹窄、彎道多，車輛無法會車，為避免車多壅塞，主辦單位已規劃境外停車場免費接駁車、單行道及行人徒步區等方案。

交通疏導規劃如下：

1、由國道四號下東勢端左轉豐勢路後直行→於豐勢路與明德路口左行豐勢路→於石岡水壩管理中心停車場→搭乘免費接駁車前往會場→沿線停靠石岡區公所、情人木橋、抵達土牛國小下車→徒步國校巷進入會場。

2、由苗栗縣卓蘭鎮→經過卓蘭大橋→沿東蘭路直行→於東關路左轉→直行東關路後→第3個路口右轉下東勢河濱公園停車場→搭乘免費接駁車前往會場→抵達土牛國小下車→徒步國校巷進入會場。

3、自駕車輛停放於東勢客家文化園區、東勢立體綜合停車場→於東勢總站搭乘豐原客運至「下土牛」站：90、90延、206、206延、207、207 繞、208、209、153、153副、153區、153延、850、865。請使用台中市公車動態資訊網查詢，抵達土牛國小下車→徒步國校巷進入會場。

東勢警分局預估在熱氣球活動期間，轄區內會湧入大量人、車潮，將在轄內各重要路口編排員警、義交人員等民力加強交通疏導。