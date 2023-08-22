快訊

午後雷陣雨來了！14縣市大雨特報恐下到晚上

「連八漲」有望？基本工資審議會 9月8號召開

北部親水設施檢驗完成 「1地方」積水驗出食腦變形蟲陽性

蔡其昌爭取5213萬補助 改善中市大安淹水路段

中央社／ 台中22日電

台中市大安區遇強降雨部分路段即淹水，立法院副院長蔡其昌今天邀集相關單位前往會勘，爭取中央全額補助5213萬元，改善大安區多年來淹水問題，預計工程明年汛期前完工。

為改善台中市大安區淹水問題，蔡其昌邀集農業部農田水利署、農田水利署台中管理處、台中市議員施志昌、台中市政府水利局、大安區公所、在地里長到場會勘。

蔡其昌表示，近期發生豪大雨都會導致大安區部分路段淹水，在水患發生當下都親自到現場勘災，確認淹水狀況及原因，大安區已經是風頭水尾，還要忍受淹水災情實在非常痛苦，加上里長也反映已經跟市府陳情多年，都沒有獲得任何解決。

蔡其昌指出，他得知狀況後，就趕緊邀集中央各機關協助，成功爭取中央全額補助5213萬元經費改善大安區易淹水路段，後續工程會交由中市府水利局執行，務必盡快施工並確保工程品質，期盼能夠在明年汛期來臨前完工，讓鄉親免受淹水之苦。

施志昌也說，北大安的農地重劃已經20幾年，因應極端氣候變遷，這20幾年來逢雨必淹的情況越來越嚴重，每逢颱風或豪雨，農路都會變成水路，感謝蔡其昌爭取中央全額補助針對重點淹水路段改善，後續治水工作仍要持續，如果還有發現需要改善的地點，再爭取2期計畫改善，一步一步把大安區淹水問題解決。

農田水利署副署長陳衍源指出，這次淹水改善工程對農民及社區居民都非常重要，不僅讓農民未來能夠盡量避免豪雨侵襲的農損，也能帶給社區比較安全的生活環境，因此中央一次核定5200多萬的經費全額補助，後續工程要請台中市水利局盡快進行，農水署也會表達農民意見，希望讓工程能夠完善、順利完成。

淹水 蔡其昌 台中市

延伸閱讀

清泉崗航空展接駁車排很久 蔡其昌批把責任推中央 中市府：反映改善

影／蔡其昌提台中捷運藍線終站共構蓋港務大樓 陳建仁支持

蔡其昌批蔡壁如只會講風涼話 嗆盧秀燕考試不及格怪主考官

國慶焰火哪裡辦成立委交鋒戰火 蔡壁如批蔡其昌「無腦」

相關新聞

台中霧峰坍方昨深夜搶通 將打鋼板固定防雨勢

台中市霧峰區萊園路141巷銜接中心瓏步道的產業道路山壁，19日清晨6時許因下大雨坍方。經連日搶修，已於昨深夜11時30分...

影／台灣黑熊與石虎共域重要棲地！ 台中桃山部落喜見台灣黑熊遊蕩

台灣黑熊與石虎為瀕臨絕種保育類野生動物，林業及自然保育署台中分署與台中市和平區桃山社區發展協會合作，巡守員5月發現一隻誤...

「入伍迷彩表」夯翻！盧秀燕宣布「志願役」也可領

台中市役男入伍，民政局發送「迷彩電子表」，成為滿意度最高的「入伍禮」，風靡國軍，更讓網友敲碗「我也要！」市長盧秀燕今表示...

影／柯文哲稱綠媒打誰就知民調高 「不罵我表示我掛了」

民眾黨總統參選人柯文哲今到南投仁愛鄉勘災，針對他近期大談兩岸被質疑要拉抬下滑民調、館長稱「美麗島民調」收錢及在野合作空間...

通學步道行人庇護區設界石分隔人車惹議 居民：已多車撞到

行人路權話題引發討論，尤其學區周遭學生通學步道受重視，彰化縣和美鎮大榮國小通學環境不佳，縣府投入經費改善，加寬人行道也在...

新冠肺炎往生痛苦 無神論者被託夢破例報名中元普渡

中元普度是農曆七月的宗教民俗重要活動，今年彰化縣社頭清水岩寺舉辦中元秋祭，意外收到許多信眾聲稱被往生親友托夢，一定要報名...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦