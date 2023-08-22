蔡其昌爭取5213萬補助 改善中市大安淹水路段

台中市大安區遇強降雨部分路段即淹水，立法院副院長蔡其昌今天邀集相關單位前往會勘，爭取中央全額補助5213萬元，改善大安區多年來淹水問題，預計工程明年汛期前完工。

為改善台中市大安區淹水問題，蔡其昌邀集農業部農田水利署、農田水利署台中管理處、台中市議員施志昌、台中市政府水利局、大安區公所、在地里長到場會勘。

蔡其昌表示，近期發生豪大雨都會導致大安區部分路段淹水，在水患發生當下都親自到現場勘災，確認淹水狀況及原因，大安區已經是風頭水尾，還要忍受淹水災情實在非常痛苦，加上里長也反映已經跟市府陳情多年，都沒有獲得任何解決。

蔡其昌指出，他得知狀況後，就趕緊邀集中央各機關協助，成功爭取中央全額補助5213萬元經費改善大安區易淹水路段，後續工程會交由中市府水利局執行，務必盡快施工並確保工程品質，期盼能夠在明年汛期來臨前完工，讓鄉親免受淹水之苦。

施志昌也說，北大安的農地重劃已經20幾年，因應極端氣候變遷，這20幾年來逢雨必淹的情況越來越嚴重，每逢颱風或豪雨，農路都會變成水路，感謝蔡其昌爭取中央全額補助針對重點淹水路段改善，後續治水工作仍要持續，如果還有發現需要改善的地點，再爭取2期計畫改善，一步一步把大安區淹水問題解決。

農田水利署副署長陳衍源指出，這次淹水改善工程對農民及社區居民都非常重要，不僅讓農民未來能夠盡量避免豪雨侵襲的農損，也能帶給社區比較安全的生活環境，因此中央一次核定5200多萬的經費全額補助，後續工程要請台中市水利局盡快進行，農水署也會表達農民意見，希望讓工程能夠完善、順利完成。