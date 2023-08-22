快訊

深夜震撼彈！繼謝典林後 苗栗縣前縣長徐耀昌退出國民黨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化溪湖果菜市場破舊漏水將整修 農業部允補助

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
農業部部長陳吉仲（左二)昨天上午視察彰化縣溪湖鎮果菜市場。記者林宛諭／攝影
農業部部長陳吉仲（左二)昨天上午視察彰化縣溪湖鎮果菜市場。記者林宛諭／攝影

彰化縣溪湖果菜市場使用數十年，建築老舊、屋頂漏水、磁磚脫落等，影響交易量，爭取4300萬元重新整修。農業部陳吉仲昨視察表示，將優先補助整修，並加碼在溪州蓋冷鏈物流中心。

溪湖鎮長何炳樺表示，溪湖果菜公司的硬體建築使用幾十年，屋頂常漏水，都是公所職員自行修繕，另外還有市場棚架漏水生鏽、建築磁磚脫落，市場通道鋪面龜裂，排水設施也需集水到下水道，以免雨天積水。

溪湖果菜公司20幾年前全盛時期，年交易金額高達20至30億元，近年交昜量逐年下滑，2018年減少到5.7萬噸，去年再萎縮到4.6萬噸，交易金額僅10億多元。

立委陳素月表示，溪湖果菜市場年久失修，交易處理能力下降，為能長久經營，需要經費整修更新設備。

陳吉仲表示，彰化縣是全台最重要的農業縣，蔬菜產量也高，溪湖果菜市場扮演交易重要角色，農業部會協助更新老舊設備，協助設置質樸儀，可快篩檢驗農藥殘留，讓消費者安心；除補助50%以上整修經費，可再加碼補助溪湖果菜市場冷鏈設備，農業部也計畫在溪州增加冷鏈物流中心。

曾任北農總經理的立委參選人吳音寧表示，果菜市場改建不容易，市場建築的空間設計是一個關鍵，能決定能否「結市」，中央、地方順利整建，讓地方農產品交易更方便。

溪湖鎮公所另向農業部爭取2700萬元，盼能整建葡萄文化館與周邊環境。

陳吉仲說，允諾協助市集與農村再生發展相關經費，不過未來硬體完成後，如何經營要有長期規畫。

農業部 建築 陳吉仲 農村再生 農藥殘留 吳音寧

延伸閱讀

溪湖果菜市場老舊、交易量萎縮 農業部長允補助整修改善

【專家之眼】國際米價大漲 陳吉仲卻賤賣公糧

南投喊防災經費被打回票 陳吉仲反擊：過去8年全台之冠

10萬公斤巴西雞蛋及蛋液農藥、抗生素超標 陳吉仲回應了

相關新聞

台中國慶焰火 議員憂交通配套

今年國慶焰火在台中市區中央公園舉行，台中市交通局昨公布交通接駁計畫，市府在捷運市政府站、松竹站牌接駁車，最靠近會場的捷運...

廣角鏡／亞洲唯一紅磚火車頭

彰化火車站後站的扇形車庫停車場完工，現場有座磚造的1比1國寶級CK124蒸汽火車頭公共藝術，由青年藝術家周承恩設計，採用...

彰化溪湖果菜市場破舊漏水將整修 農業部允補助

彰化縣溪湖果菜市場使用數十年，建築老舊、屋頂漏水、磁磚脫落等，影響交易量，爭取4300萬元重新整修。農業部長陳吉仲昨視察...

台中鍋烤節 票選冠軍出爐

台中市振興疫後經濟，舉辦「台中鍋烤節」票選活動，昨天公布票選冠軍得主，台中市長盧秀燕抽出百萬汽車大獎，由從事補教業的北區...

地主擺爛不清空地 南投要罰

南投縣政府環保局擬定「南投縣指定清除地區汙染環境行為」草案，昨通過縣務會議審議，近期將公告施行。縣府表示，未來公、私有空...

彰化推體適能檢測26公所帶頭做 前健力國手市長竟不及格...糗大了

彰化縣衛生局今天在員林市公所舉行「健康鄉鎮市公所體適能檢測列車」啟動儀式，將在26個鄉鎮市公所施行，除了提供公職人員、也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦