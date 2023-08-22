彰化溪湖果菜市場破舊漏水將整修 農業部允補助

彰化縣溪湖果菜市場使用數十年，建築老舊、屋頂漏水、磁磚脫落等，影響交易量，爭取4300萬元重新整修。農業部長陳吉仲昨視察表示，將優先補助整修，並加碼在溪州蓋冷鏈物流中心。

溪湖鎮長何炳樺表示，溪湖果菜公司的硬體建築使用幾十年，屋頂常漏水，都是公所職員自行修繕，另外還有市場棚架漏水生鏽、建築磁磚脫落，市場通道鋪面龜裂，排水設施也需集水到下水道，以免雨天積水。

溪湖果菜公司20幾年前全盛時期，年交易金額高達20至30億元，近年交昜量逐年下滑，2018年減少到5.7萬噸，去年再萎縮到4.6萬噸，交易金額僅10億多元。

立委陳素月表示，溪湖果菜市場年久失修，交易處理能力下降，為能長久經營，需要經費整修更新設備。

陳吉仲表示，彰化縣是全台最重要的農業縣，蔬菜產量也高，溪湖果菜市場扮演交易重要角色，農業部會協助更新老舊設備，協助設置質樸儀，可快篩檢驗農藥殘留，讓消費者安心；除補助50%以上整修經費，可再加碼補助溪湖果菜市場冷鏈設備，農業部也計畫在溪州增加冷鏈物流中心。

曾任北農總經理的立委參選人吳音寧表示，果菜市場改建不容易，市場建築的空間設計是一個關鍵，能決定能否「結市」，中央、地方順利整建，讓地方農產品交易更方便。

溪湖鎮公所另向農業部爭取2700萬元，盼能整建葡萄文化館與周邊環境。

陳吉仲說，允諾協助市集與農村再生發展相關經費，不過未來硬體完成後，如何經營要有長期規畫。