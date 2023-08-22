台中國慶焰火 議員憂交通配套

今年國慶焰火在台中市區中央公園舉行，台中市交通局昨公布交通接駁計畫，市府在捷運市政府站、松竹站牌接駁車，最靠近會場的捷運文心櫻花站、文華高中站，出站後鼓勵步行到會場。

議員昨考察說，從捷運站走到會場步行超過2公里，還得走30分鐘，恐怕民眾接受度不高，接駁車、停車場集中在河南路周邊，擔心會大塞車。交通局表示，屆時配合封路供行人通行，相關問題會再細部規畫。

中市府表示，國慶焰火預計施放2.8萬枚6寸焰火彈，高度可達190公尺，時間長達半小時，還有500台無人機演出；中央公園三分之二區域管制封閉，市府規畫「搖滾區」在中央球場、漢翔公司，可容納15至20萬人。

市府規畫周邊11處觀賞點，分別為逢甲夜市、文修公園、中央公園停機坪觸覺體驗區、抹茶湖、四張犁公園、敦化公園、新平公園、老樹公園、大石公園、水湳水資源回收中心及市府廣場。

台中市交通局表示，為因應大批遊客，規畫搭捷運看焰火，在市政府站、與台鐵共構的松竹站設接駁車；離會場最近的2捷運站，鼓勵出站後步行到觀賞區；另規畫中央公園南、北停車區，可提供4182格汽車位、813機車位，也可停車在洲際棒球場、水湳經貿園區，再搭接駁車轉乘。

台中市議會交通地政委員會昨考察，召集人陳淑華說，中央公園觀賞區只有2處，人潮會溢出，人車都集中在河南路，加上靠近逢甲夜市，勢必會大塞車。副召集人黃守達說，從捷運站步行2公里太長了，可把觀賞點拉到大肚山、大坑等。議員劉士州說，要規畫外縣市遊覽車的停車空間。

觀旅局長陳美秀說，9月下旬中央會試放焰火，會依實際結果更新推薦觀賞點。交通局長葉昭甫說，9月29日至10月12日布彈管制區會進行交管，10月10日凌晨起落焰管制區禁止通行。