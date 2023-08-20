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誰說彰化不好玩？ 消防員跳給你看「那麼多景點，等你來發掘」

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣消防局第二大隊臉書最近貼出一則影音，二名消防員跳遍縣內好玩景點，KUSO的樣子讓大家會心一笑。圖／消防局第二大隊提供
彰化縣消防局第二大隊臉書最近貼出一則影音，二名消防員跳遍縣內好玩景點，KUSO的樣子讓大家會心一笑。圖／消防局第二大隊提供

誰說彰化不好玩？日前彰化被網友指為最無聊縣市、不好玩，不只彰化縣議員曹嘉豪跳出來列舉許多景點「明明都很好玩」，彰化縣消防局第二大隊臉書最近也貼出一則影音，二名消防員跳遍縣內好玩景點，KUSO的樣子讓大家會心一笑，直說「明明那麼多景點，等你來發掘」。

彰化縣消防局第二大隊小隊長劉駿禹說，看到網路上說彰化很無聊，就想拍個片子宣傳一下彰化，所以就請員林西區分隊隊員曾仕同與員林分隊趙晏霆用KUSO的方式到彰化各景點跳跳跳，跳遍八卦山大佛、彰化扇型車庫、員林兔馬鹿公園、鹿港天后宮、鹿港老街、溪州公園、芳苑等各景點。

劉駿禹說，拍攝過程中，兩位同仁最後跳到快虛脫，不過幸好連一旁民眾還比讚打氣，影音最後仍不忘做消防宣導「週休二日出門別忘了瓦斯要關」、「安裝住警器有裝有保庇」。

影音ｐｏ上網後也引發迴響，有網友還說「怎麼沒來二水跳？跑水節時也來跳一下吧」，網友直呼消防員的跳跳跳也太可愛了吧。」

雖有網友吐槽「彰化很無聊」，但議員曹嘉豪也在臉貼文說「彰化好吃的、好玩的景點有很多，觀光工廠、生態步道、美食等，隨便列舉都能舉出100個」，還列舉溪湖糖廠、桂花巷藝術村、田尾公路花園、糖鐵國家綠道、芳苑濕地紅樹林海空步道、王功漁港、和興青創基地、蛤蜊兵營、福井鐵道文物館、成美文化園、

北門肉圓、魚市場爌肉飯、阿章肉圓、蕃薯市八寶圓仔冰、阿三肉圓、鹿港素珠芋丸、阿振肉包、北斗偑巷咖啡，數都數不完，歡迎大家到彰化玩。

彰化縣消防局第二大隊臉書最近貼出一則影音，二名消防員跳遍縣內好玩景點，KUSO的樣子讓大家會心一笑。圖／翻攝自彰化消防局第二大隊臉書
彰化縣消防局第二大隊臉書最近貼出一則影音，二名消防員跳遍縣內好玩景點，KUSO的樣子讓大家會心一笑。圖／翻攝自彰化消防局第二大隊臉書
彰化縣消防局第二大隊臉書最近貼出一則影音，二名消防員跳遍縣內好玩景點，KUSO的樣子讓大家會心一笑。圖／翻攝自彰化消防局第二大隊臉書
彰化縣消防局第二大隊臉書最近貼出一則影音，二名消防員跳遍縣內好玩景點，KUSO的樣子讓大家會心一笑。圖／翻攝自彰化消防局第二大隊臉書

鹿港天后宮 肉圓 員林 北門 觀光工廠 八卦山大佛

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