彰化慈航宮建廟有傳奇 「戲說台灣」說觀音媽顯聖

彰化縣竹塘鄉「慈航宮」建廟有傳奇典故，三立電視台的戲說台灣將拍攝「觀音媽反轎」，今天舉行開鏡儀式，慈航宮主委詹光信說，希望透過此劇的開播，能宏揚觀音媽濟世精神，也能讓全台民眾認識彰化縣竹塘鄉，希望帶動在地產業發展。

「慈航宮」從18到20日一連三天舉辦中元普度法會，今天下午也舉行戲說台灣「觀音媽反轎」開鏡儀式，除了廟方與劇組成員祈求拍攝順利，也邀請彰化縣長王惠美、立委謝衣鳯、竹塘鄉長蔡碩任、縣議員張國棟、陳一惇、吳淑娟、洪子超、洪騰明、鄉代會主席林淑女等地方人士與會觀禮。

王惠美表示，慈航宮是地方重要信仰中心，也是極少見24 小時均開放的廟宇，此次廟方號召劇組前來拍戲，也能藉此行銷彰化與竹塘，歡迎大家到慈航宮拜觀音媽，也能順遊彰化，現在在彰化消費滿二百元還可以登錄參加縣府舉辦的抽獎活動。

詹光信說，在觀世音菩薩庇佑下竹塘鄉成為農業百寶鄉，有三白特產之稱的竹塘米、洋菇、雞蛋，希望透過此劇的開播，也為純樸的農村打響知名度，帶動行銷在地產業。

慈航宮建廟典故相當傳奇，1981年4月20日板橋市北海寺新塑一尊觀世音菩薩聖像委由雲林縣台西鄉靈山寺到台西海埔地取海水開光點睛後，高五尺七寸、重達一千多台斤的神像由小貨車運送要北返，行經竹塘鄉台19線發生車禍翻車，但車內５人都未受傷，自行爬出車子，但神像卻噴飛到一旁稻田，雖北海寺廟方派吊車要將神像吊起運回，卻一直無法吊起。

廟方人員只好向神像參拜懇求先讓他們運回，擇日再請廟中鎮殿菩薩到當地讓民眾參拜，說也奇怪，參拜祈求完後，重達一千多台斤的神像才順利讓工作人員吊起運回北海寺。