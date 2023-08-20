山友注意！ 能高越嶺道西段肝腸寸斷 短期內難搶通

南投縣仁愛鄉能高越嶺道西段是熱門登山路線，但受颱風影響，屯原登山口至雲海保線所有10多處坍方、3處路基流失，2座橋梁傾斜或流失，雲海保線所後續路段待勘查，經評估短期內難搶通開放攀登，待搶修確認安全無虞，再公告開放時間。

「能高越嶺國家步道西段」在國內登山界頗負盛名，其路線上「天池山莊」有「五星級山屋」之稱，是攀奇萊南華、能高安東軍路線的重要住宿場所，但該步道近期接連受到杜蘇芮、卡努等颱風侵襲影響，沿線步道、橋梁等傳出受災嚴重。

能高越嶺道西段7月底受杜蘇芮颱風影響，10K處嚴重崩塌而禁行搶修，未料修繕期間又遭卡努颱風引進的驚人雨量強襲，天池山莊管理人員近期趁雨勢緩和，抓緊時間進入該步道探查，初步勘查發現，沿線步道肝腸寸斷，短期內難修復。

天池山莊管理員指出，能高越嶺道西段指標0.1K至0.3K大部分路基流失損害嚴重，0.5K至雲海保線所最少有10多處坍方、3處路基流失，且有1座鐵橋橋墩移位橋面傾斜、1座木橋流失，雲海保線所雲海至天池山莊路段仍待勘查確認。

此外，台14線廬山部落至屯原聯外道路也有3處坍方，整體路況欠佳，不宜行駛重型車輛，其中95.2K處路基嚴重流失，雨勢稍大恐再坍塌，公路單位預估9月底開放通車，步道搶修目前尚須等聯外道路開通，修畢確認安全無虞才能開放。