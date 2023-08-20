南投仁愛鄉都達村長勘災 摔車骨折

卡努颱風重創南投縣仁愛鄉，當地16村村長成為救災急先鋒。災情最嚴重之一的都達村，村長阿烏伊帖木16日騎機車勘災，路面泥漿打滑右腳骨折送醫治療，一開完刀就忙著打電話關切救災進度。當地民眾說，當時各地爆發土石流，道路、電力、電信中斷，全鄉成9座孤島，這些村長都是風災的幕後英雄。

仁愛鄉8月3日晚間降下超大豪雨，創下單日748毫米的驚人雨量，在豪雨洪水沖刷下，各村落爆發嚴重土石流、路基流失，道路、電力中斷、電話訊號不通，居民在黑暗中徬徨無助。

當地16名村長成為救災先鋒，3日起晚上都不敢睡，緊盯降雨量和土石流風險，將居民撤離到安置所，還得張羅泡麵等食物；都達村當時爆發嚴重土石流，大量土石從山坡直衝民宅，阿烏伊帖木撤離村民，不忘以手機拍下土石流的影片，外界才知道災情慘重。

類似景狀在其他村都上演，村長壓力大到見到南投縣長許淑華，還忍不住流下男兒淚。許淑華說，德鹿谷村有3個部落無法聯繫，緊急關頭都靠村長臨場指揮，還得回報災情、運送物資、清點農損，晚上也不敢睡覺。

各地支援志工湧入，協助清理淤泥、重建家園，也靠當地村長張羅住宿與三餐；阿烏伊帖木16日帶紀錄片導演周世倫騎摩托車勘災，因為滿地爛泥，機車打滑摔倒，他的右腳踝關節和小腿骨裂開，周世倫肩胛骨脫臼。

兩人送埔里基督教醫院治療，沒想到手術剛結束，阿烏伊帖木就急著打電話關心村內清理進度。當地民眾說，從逃難到救災都靠村長，是災區的幕後英雄。