彰化清水岩溫泉區近期可望開放

「清水春光」曾列彰化8景，縣府將位於社頭、全國最大的童軍露營區，改建為清水岩溫泉區，成立觀光溫泉基金，並委外經營，迄今已虧損千萬，加上溫泉管線故障，湯屋迄今大門深鎖，引發議論。縣府昨表示，溫泉井等設備已完成檢修並點交給營運單位，近期可望開放重新營運。

溫泉區目前開放泡腳池，但湯屋外高掛整修告示。上月行政院長陳建仁到彰化，路過清水岩溫泉區，民眾陳情表示，溫泉區開發多年仍沒溫泉可用，有受騙感覺；地方傳出「院長借廁所被攔路陳情」，引起議論。

清水岩溫泉區2021年10月委外開幕後，碰上疫情高峰，營運狀況不佳，縣府依疫情紓困條例退還廠商50%權利金，加上借款利息、清洗水井等費用，去年支出超過預算。

縣府表示，溫泉區業務相關收入，扣除管理成本等，去年結算虧損1064萬元，溫泉基金待填補9191萬元，與前年相比，虧損擴大，待填補金額增加1千多萬元。

彰化縣城市暨觀光發展處表示，已花費百萬清洗溫泉井、檢修抽水馬達和沉澱桶等相關設備，上月會同營運廠商共同測試，設備運轉都正常。

溫泉區已啟動點交作業給營運單位，近期可望開放使用，希望提高營運總收入，並進而改善基金財務的虧損狀況。

10多年前，旅日華僑謝明達雇人在清水岩鑽探碳酸氫鈉溫泉。前縣長卓伯源規畫建設清水岩溫泉區，先後斥資4千萬、1.6億元，2016年工程驗收合格。接任的前縣長魏明谷獲得中央補助2億元，規畫露營遊憩工程，2019年初完工並驗收合格，2021年10月正式營運。