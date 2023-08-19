顏寬恒今辦玩水親子活動 顏清標4媳婦顏值全曝光

國民黨台中市第二選區立委參選人、前立委顏寬恒今在烏日朝天宮廣場舉辦玩水親子巡迴活動，吸引千名親子同樂。顏家4名媳婦高顏值，包括老大顏寬恒妻陳麗凌、老二顏仁賢妻黃子涵、老三顏宏全妻陳育婷、老四顏嘉儀妻蘇毓涵全來助陣，成為全場「嬌點」。

暑假期間炎炎夏日，顏寬恒推出玩水主題的親子活動巡迴，今在烏日朝天宮廣場開張。顏寬恒説，他是爸爸也是阿公，很能體會帶小朋友的辛苦，在暑假期間推出親子活動，希望能成為鄉親的最強隊友替家長分擔。

現場設有滑水梯道、泡沫大砲、泡泡DIY等親水活動，更設計了眼明手快、彈珠超人、百發百中等益智類遊戲攤位，親子玩整個下午還意猶未盡。顏寬恒的家人也化身「卡樂姊姊」與小朋友互動，摺汽球、挖冰淇淋使出十八般武藝，為孩子創造多采多姿的歡樂回憶。

顏寬恒說，先前舉辦的親子活動獲熱烈回響，他看到孩子們開心的笑容，這樣的回饋讓他更有動力。家長除了上班還要照顧孩子很不容易，特別到了暑假還要花心思設計到哪邊遊玩，他舉辦系列的親子活動也是展現對家長們的支持，讓大小朋友都有個盡情玩樂的好去處。