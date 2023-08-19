微笑甲安埔海線特展今登場 4大展區五感體驗

台中市觀光旅遊局舉辦「2023台中海線觀光推廣活動」，今起至8月27日在大安港媽祖文化園區開展，活動內容包括4大展區展覽，以創意展示、五感體驗展現台中甲安埔海線特色，現場有劇場音樂饗宴、躍動大安熱音季、草地音樂會，精彩可期。

今天上午，大安港媽祖文化園區舉辦開幕宣傳記者會，觀旅局長陳美秀表示，今年活動以「趣遊海洋•微笑甲安埔」為主題，安排4大展區，分別以在地媽祖文化為主軸，延伸遶境文化的「大甲媽傳奇」；以海洋生態為教材，細說海洋環境教育議題的「來安海看蟹」。

還有以甲安埔道卡斯文史及產業觀光資源為主題的「道卡斯、大甲53庄」；以展示過去10年來沙雕精彩紀錄，讓遊客回顧大安沙雕藝術發展軌跡的「涼夏戲沙 藝遊海洋」。

活動更邀請在地文史學者、生態專家、地方創生團隊及資深沙雕藝術名家一同策展，以創意展示、五感體驗展現台中甲安埔海線特色，藺草達人、漂流木達人現場展示創作。

活動周六、日安排劇場音樂饗宴、躍動大安熱音季、草地音樂會；策展人許玉音博士帶領社區民眾以海廢再利用共同創作，藉由佈置漁網(台語:希望)、彩繪手作擬真的珍貴大安水蓑衣並搭配節能LED燈一起點亮戶外科技藝術作品，並設置科技感應裝置，透過Web AR擴增實境場景，呈現美人魚拯救鯨豚與魚群共舞，白天及晚上各有不同風情。

台中市風景區管理所提醒，活動即日起至8月27日，每日參觀時間為9時30分至17時30分，11時及14時安排定時導覽解說，平日並安排播放紀動台中紀實片展演。相關交通與活動報名資訊，請至「大玩台中-台中觀光旅遊局」查詢。