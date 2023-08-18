國軍500勇士助災區重建 仁愛鄉民感恩晚會致敬

南投縣仁愛鄉8月4日因風災爆發嚴重土石流災情，國軍投入500多名兵力協助全鄉16村救災，南投縣政府和仁愛鄉民今天舉辦感恩晚會，縣長許淑華感激國軍弟兄連日辛勞，這次救災更印證「只要有需要，國軍都在」，讓南投鄉親滿心感謝。

許淑華說，卡努颱風重創仁愛鄉，土石流、道路崩塌讓仁愛鄉各村落成為9座孤島，災民徬徨無助。還好，國軍第五作戰區官兵動員救災，協助道路搶通，再逐一進入各村，協助災民清除土石、淤泥、消毒環境，讓災民可以安心重建家園，也是穩定民心最大的力量，縣府藉由軍民感恩晚會，表達最真誠的謝意。

南投副縣長王瑞德也代表縣府致贈23萬4000元加菜金，感謝官兵辛勞，並由第五作戰區指揮官章元勳中將代表接受，縣議員林婷立、仁愛鄉代表會主席洪文全及代表，及各村村長也到場致敬。