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彰化員林水資中心 預計後年動工
員林市新市鎮汙水管線完工已10年，總長度占員林市計畫管線長度近4成，不過員林水資源中心卻還在紙上作業。縣府表示，早在2003年規畫推動，因地方沒共識2013年開發許可失效，縣府2020年重新推動，預計明年8月取得用地，2025年動工興建；目前二林鎮、彰化市、鹿港鎮水資中心已完工，和美鎮水資中心去年動工。
彰化縣26鄉鎮市中，二林鎮水資中心最早興建、營運，彰化市、鹿港鎮水資中心分別在2018年、2021年啟用，和美鎮水資中心去年動工，預計2025年完工。
員林水資中心早在前縣長卓伯源任內規畫，多數地主與居民反對，前縣長魏明谷繼續推動，地方仍不接受，縣府將向中央爭取到的103億、50億元補助，先興建彰化、鹿港水資中心；現任縣長王惠美上任後，繼續推動該計畫。
員林汙水管線長度約10.6萬公尺，重畫區已完成4萬多公尺，占全市管線長度38.5%，周邊的舊市區都尚未埋設管線。員林市公所表示，當初民眾以汙染、臭味反對興建，市公所無法違逆民意，水資中心是文明進步象徵，已完工的彰化市水資中心沒臭味，可淨化河川水質，希望市民多了解後再判斷。
員林市公所從2003年起推動該計畫，2011年8月舉辦公聽會，因沒取得地方共識，開發許可在2013年失效。縣府昨表示，員林水資中心計畫已在2020年重新啟動，目前已舉辦1次環評說明會、3次用地取得公聽會，預計明年8月完成徵收用地，2025年開始興建。
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