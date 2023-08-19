台中梧棲日式官舍 轉型古蹟旅店

台中梧棲文化資產多，市定古蹟「原梧棲官吏派出所與宿舍群」修復後，轉型為古蹟民宿，成為打卡熱點；位於台中港區的「新高築港出張所」官舍，登錄為歷史建築，台中港務分公司近期修復完成，也將委外營運，再添古蹟旅店。議員表示，海線有不少文化資產，應加速修復並活化利用。

「原梧棲官吏派出所及宿舍群」緊鄰梧棲老街、文化路商圈，落成近90年，見證日治與國民政府時期，有完整的警政廳舍配置，修復後2021年以「梧棲文化出張所」對外營運，主打古蹟民宿，可感受日式建築風情，搭配古蹟導覽、和服、繪馬等日式文化體驗。

台中港另棟日治時期的宿舍，木構保存完整，有將近80年歷史，2016年公告為歷史建築，台中港務分公司斥資4546萬元，去年1月動工修復，主要工程已完成，將委外營運，將打造另一座古蹟旅館。

這座建築後方有日式庭院，經多次修繕，仍保有日式樣式。台中港務分公司表示，日治時期發布「台中州梧棲港築港計畫」，興建中部新港口新高港，在梧棲區築港路配置日式的「新高築港出張所」官舍，二戰後改名為台中港，該官舍成為台中港務局副首長宿舍。

海線議員王立任說，梧棲區日治建築還有永寧國小內的鴨母寮舊校舍，已登錄為歷史建築，盼能加速調查與修復，完工後可供校園使用；日治時期建築有歷史價值和意義，修復後應活化利用，避免成為蚊子館。