中市就業媒合 逾6成廠商曾違勞基法

台中市勞工局舉辦就業媒合活動，不過議員發現，8月底將參與徵才的50家企業廠商中，有32家曾違反勞動法令，違規事由以加班費短少為大宗，質疑勞工局幫不肖廠商徵才，等於是「慣老闆」幫凶。中市勞工局表示，依就業服務法不得拒絕廠商登記求才，將加強稽查，若重大違規將不納入徵才行列。

許姓求職者認為，公家單位舉辦徵才活動，對於徵才企業應嚴格把關，不要讓「慣老闆」企業混入；以台中單場徵才活動為例，居然64%廠商違反勞動法規，國內知名的連鎖餐飲品牌都有不良紀錄，讓人訝異，求職時也會慎選。

台中市議員張芬郁說，台中市近5年開罰違反勞動法令的企業共3713件、罰款1.4億元，不過勞工局舉辦「富市台中」徵才活動，卻幫有違法紀錄的廠商徵才，她比對月底的徵才活動，50家參與業者，竟有32家、高達64%曾違反勞動法令。

張芬郁說，主要違規事項為未全額給付工資、未依規定給加班費、加班時數超過法令規定、未詳實記載勞工出勤紀錄、未依規定給例假或特休假；有民眾陳情市府幫不良紀錄廠商徵才，「到底是幫勞工還是害勞工？」

勞工局長張大春說，勞工局是協助民眾找工作，有些廠商雖違反勞基法，可能是輕微或不清楚法律，例如算錯加班費等；對於企業重大且惡意違反勞基法，市府不會納入徵才的廠商。

台中市勞工局說明，依就業服務法，公立就業服務機構不得拒絕廠商登記求才；去年勞動檢查裁罰581件，今年到7月底裁罰365件，最常違規的是未依規定給付加班費。

勞工局表示，針對違規業者輔導訪視，去年輔導1346家次，今年到7月底輔導742家次，去年舉辦勞動法規宣導88場次，有6122家業者參加，今年到7月底辦43場次，2639家業者參加。