興富發吊臂砸落釀中捷事故 塔吊已拆除完成

台中市興富發文心愛悅建案5月10日塔吊臂掉落砸進中捷綠線，造成1死14傷事故。業者申請拆除塔吊，勞動部職業安全衛生署7月17日核准拆除，中市府交通局通過交通維持計畫，原申請8月14日至18日封閉文心南五路一段部分路段，以5天時間執行，後因現場拆除作業相當順利，已提前一天完成。

交通局長葉昭甫表示，興富發建設文心愛悅案塔吊拆除作業，從8月14日開始執行，交通局皆派稽查人員駐守現場，與台中捷運公司、興富發建立三方聯繫窗口，即時掌握施工情形與進度回報，施工期間為確保最大的安全性，要求塔拆工程範圍如影響到文心南路部分，須配合捷運進出班次暫停作業，採間斷性施作，對周邊道路的安全防護加強全面戒備。

交通局表示，為維護拆除過程的公共安全，施工單位於開始吊物時，皆事先通知平面道路義交人員，指揮暫停該路口人車通行；吊料時則採順時鐘方向，等候起重機遠離車道，才開放車輛通行，確保周邊住戶與人車行進時的安全與順暢。

這次塔吊拆除工程，原申請自8月14日9時至8月18日下午5時封閉道路施作，已提前一天於8月17日晚間6時39分完成，並恢復文心南五路一段通行。

葉昭甫說，這次施工因主辦單位將部分鋼架於頂樓先行處理成小物件，再用建築物電梯運至地面，配合大件物體利用吊裝作業同步進行，才可超前進度。