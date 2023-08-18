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容移代金只能買地 盧秀燕籲放寬

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市長盧秀燕建議放寬容積移轉代金規定，除徵收土地符合立法精神，另開放用在公共建設，均衡城鄉建設。圖／新聞局提供
台中市長盧秀燕建議放寬容積移轉代金規定，除徵收土地符合立法精神，另開放用在公共建設，均衡城鄉建設。圖／新聞局提供

台中市都發局2020年11月起推動容積移轉採捐地或代金雙軌制，開發商可繳交代金取得所需的移轉容積，但限制市府這筆代金只能拿來買地，不能作為公共建設支出。台中市長盧秀燕昨在行政院會呼籲，希望中央取消相關限制，才能均衡區域發展。藍綠議員表示樂見其成，但認為要有配套再開放，以免產生副作用。

開發者的基地只能蓋12層樓，若想蓋到20層樓，可向所在政府申請容積移轉，開發商只要繳付代金，就可取得容積，代替以往只能捐贈公保地的方式，更有彈性，地方政府也多了一筆財源。

台中市開放雙軌制後，收到49案繳付容移代金，金額達191億元。盧秀燕昨表示，依法容移代金只能用於土地取得，不能用於公共建設工程支出，目前有代金可徵收土地，卻沒錢可蓋學校、開闢道路，建議開放公共工程使用。

盧秀燕並表示，容移代金僅限用於同一主要都市計畫區，不能跨區使用，但台中、台南、高雄都是縣市合併，台中市容移代金主要來自原市區，若只能用於同計畫區，等於只能徵收市區土地，迫切需要發展的原縣區不能使用，「富者越富」，建議放寬到以城市為區域，否則不利城鄉發展。

市府表示，台中高鐵特區需開發經費，例如蓋烏日轉運站等，僅靠編列預算恐影響推動期程；另外台中大型建設多，若代金無法投入，只能靠市府財政，影響財政調度。好比烏日區樹德國小正進行第2期工程，第3期在等容移代金買地，但要蓋活動中心還要等教局找錢。

議員李中表示，按現行法規，開發較早且熱絡的區域，將來可能陷入無公設保留地可買窘境；代金當然要專款專用，但若某計畫區的公設、公園保留地等土地購置達一定比率，中央或可思考放寬，讓區域發展更均衡。

議員張芬郁也樂見容移代金運用更彈性，但若無法放寬運用，市府分配預算時，應投注更多經費在缺乏容移代金的原縣區，弭平區域發展均衡。

議員 盧秀燕 都市計畫 縣市合併

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