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雨彈狂炸！10縣市大雨特報 新北2區淹水警戒

伊達邵水上自行車道工程一延再延 8月底前將無法完工

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭伊達邵水上自行車道鋪面工程停擺約1星期，近日天氣放晴雖已加緊趕工，還剩最後300公尺鋪面待施工。記者黑中亮／攝影
日月潭伊達邵水上自行車道鋪面工程停擺約1星期，近日天氣放晴雖已加緊趕工，還剩最後300公尺鋪面待施工。記者黑中亮／攝影

遊客敲碗等待許久的伊達邵水上自行車道工程，原訂最快8月底完工開放的時程將再延後，日管處副處長廖錫標指出，最近都在施作自行車步道鋪面，但近期頻繁下雨確實影響工期，本月底前將無法完工開放。

伊達邵水上自行車道全長約600公尺，新闢車道主要是讓單車族不必再騎上公路與汽、機車爭道，就能往來伊達邵碼頭與纜車站，只是施工以來，受水位時高時低，以及雨季的「一波多折」，從端午節延至暑假即將結束，都無法確定完工日期。

日月潭國家風景區表示，近期受卡努颱風西南氣流暴雨影響，伊達邵水上自行車道鋪面工程停擺約1星期，近日天氣放晴雖已加緊趕工，僅剩最後300公尺鋪面待施工，另在自行車道起點還會以水上樹穴平台種樹木作為遮蔭，讓遊客在騎車體驗之餘，也能有適合的休憩空間。

廖錫標說，近日放晴已加緊施作伊達邵水上自行車道工程，工程之初因潭區水位高，當時設置水下基樁就花了許多時間，之後基樁完成，要架設步道橋面，原想透過水路載運施工物料，加速工程進行，卻遇上乾旱水位驟降，只好以陸路運送，致工程延宕，後來進入鋪面灌漿階段，又遇上梅雨季造成施工受阻。

如今再因颱風攪局，為此鋪面工程再度停工1周，希望8月底完成驗收，但本月底前將無法完工開放，只能讓遊客再耐心等等。

日月潭伊達邵水上自行車道鋪面工程停擺約1星期，近日天氣放晴雖已加緊趕工，還剩最後300公尺鋪面待施工。記者黑中亮／攝影
日月潭伊達邵水上自行車道鋪面工程停擺約1星期，近日天氣放晴雖已加緊趕工，還剩最後300公尺鋪面待施工。記者黑中亮／攝影
日月潭伊達邵水上自行車道鋪面工程停擺約1星期，近日天氣放晴雖已加緊趕工，還剩最後300公尺鋪面待施工。記者黑中亮／攝影
日月潭伊達邵水上自行車道鋪面工程停擺約1星期，近日天氣放晴雖已加緊趕工，還剩最後300公尺鋪面待施工。記者黑中亮／攝影
日月潭伊達邵水上自行車道鋪面工程停擺約1星期，近日天氣放晴雖已加緊趕工，還剩最後300公尺鋪面待施工。記者黑中亮／攝影
日月潭伊達邵水上自行車道鋪面工程停擺約1星期，近日天氣放晴雖已加緊趕工，還剩最後300公尺鋪面待施工。記者黑中亮／攝影

自行車 車道 卡努颱風 西南氣流

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