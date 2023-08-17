喬友大樓拆除最後階段！初步規劃蓋25層大樓 商場、住宅融合

彰化市喬友大樓因被鑑定為危樓，去年9月開始拆除，預計本月底完工，為邁向都市更新更進一步，縣府建設處指出，縣府去年輔導所有權人成立更新會，目前已完成估價師選任作業，近期遴選建築師與顧問公司，目前提出方案將原地重建為地上25層，地下4樓的融合住、商機的大樓，若真完工將是彰化最高大樓。

民眾近日經過喬友大樓，可見原本15層樓大樓只剩一層樓高的土方，原本高聳的地標已看不見；縣府建設處指出，工程拆除已到最後階段，包括整理分解、將有價料分類變賣，縣府編列拆除費用2015萬元先代為處理，雖還沒結算，但初估經費都在控管中，工程將會處理到沒有危險之虞。

彰化縣過去少有都市更新案，尤其喬友大樓又是自主更新，整棟樓涉及的所有權人達115人，縣府去年召集喬友大樓土地及建物所有權人成立都市更新大會，同年7月核准立案。

有所有權人指出，喬友大樓當初的所有權人有大地主，也有的僅擁有小坪數攤位，過去大樓荒廢後想脫手難進行，透過都市更新，有機會讓所有權人吃下或賣掉權利。

建設處指出，喬友大樓拆除後採原基地蓋，考量到所有權人的需求，評估商辦效益不大，初步規畫興建大樓為商場與住宅共融，低樓層為商場、高樓層為獨立住宅。

不過，中友百貨彰化店才在本月14日開工，預計會是彰化建縣300年來第一家百貨公司，此規劃也讓原本先投資彰化郵局改建的國賓影城在開挖地基後評估市場狀況，最後打退堂鼓提出解約，不免讓人擔心喬友大樓拆除後的新建大樓商場競爭力。