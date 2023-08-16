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影／王瑞德為防災經費再槓中央 許淑華也說話了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣長許淑華（左）與副縣長王瑞德（右）今再針對救災相關問題做出說明。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華（左）與副縣長王瑞德（右）今再針對救災相關問題做出說明。記者賴香珊／攝影

卡努颱風重創南投仁愛鄉，中央與地方頻隔空互槓，農業部長陳吉仲昨稱在南投投入最多治防災經費，要縣府別昧於事實。副縣長王瑞德今回應，是指對中央對地方的「補助」，而非水保署自編預算執行業務；許淑華則說，第一時間搶修救災，各單位難免有情緒，後續會加速幫助災民重建家園，並加強防災溝通及準備。

中央近期屢批縣長許淑華救災不力，副縣長王瑞德反指爭取治山防災常被中央打回票，經費甚少，雙方互槓。農業部水保署對王的言論昨指出，2016年至今已投入近38億元在南投治防災，居全台之冠；陳吉仲則要南投縣府發言別昧於事實。

對此，副縣長王瑞德說，先前反映治山防災問題，是希望中央別拿高雄的水利署水環境改善經費，來跟因高山峻嶺水保、治山防災等產生災害的仁愛鄉對比，畢竟兩者類型不同，這是他要陳述的重點，當然也盼增加經費，不是要批評水保署。

但他也表示，有關治山防災經費，是指對中央對地方的「補助」，而非水保署自己編列預算自行執行業務的經費，這也是兩件事；他仍感謝過去的水保局及現在的水保署，對南投縣治山防災的重視與經費的投入。

不過，若對比水利署易淹水區整治和水保署治山防災，經費上差距甚鉅，像治水部分有前瞻8年800億元、水利署於2014年起的流域綜合治理計畫等，反觀治山防災，多由水保局（署）自行編預算執行，對地方的補助更是「微乎其微」。

王瑞德更提到，水保局近年內對南投治山防災的補助案僅2019、2020年共7件，分別為信義5件、仁愛和集集各1件，總經費僅2774.1萬元，正因為縣府過去申請的治山防災案件，幾乎全被打回票，他才據實發聲盼中央增加經費補助地方。

對於中央、地方近期頻為救災問題隔空互槓，南投縣長許淑華今到縣議會臨時會前受訪，她說，第一階段的搶修工作，她相信從中央到地方都是身心疲憊，尤其災後前幾天，大家都在全力救災，而從中央、縣府到公所每個單位都有其角色跟責任，難免在講話上可能多少都有些情緒。

但隨第一階段搶修工作已完成，現在要進入復建工程，包括很多災民的整建工作，後續也會盡量的跟每個地方和單位都保持良好關係，仍希望中央在各種經費上能持續支援地方，未來要怎麼做好更充分的防災準備，縣府也會跟地方好好溝通，提高更好的警覺意識，她覺得能在這方面繼續來加強，並加速幫助災民重建家園。

南投縣長許淑華今受訪坦承，救災時中央、縣府到公所各單位有其角色跟責任，講話上難免多少都有些情緒。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華今受訪坦承，救災時中央、縣府到公所各單位有其角色跟責任，講話上難免多少都有些情緒。記者賴香珊／攝影

許淑華 水保局 災後

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