兩歲專班缺6成 中市府加速擴增

幼兒園2歲專班名額「僧多粥少」，台中市2歲幼兒總數為21943人，但全市公、私立幼兒園可收人數為8782人，入園率僅4成，還有13162名幼兒得找保母或家長自己帶。台中市長盧秀燕昨表示，未來4年將增設200班，平均每年50班。議員建議，年增50班聽起來很多，但實際名額才增加800人，速度要更快。

彰化縣2歲幼兒人數11553人，縣府統計，2歲幼兒專班合計公私立共有448班，實際招收5632人，預計再增加9班、144人。南投縣教育處表示，全縣2歲幼兒2845人，去年開設23班、招收352名幼兒，預計再新增5班、招收56人。

2歲以下幼兒可送托嬰中心或保母托育，2歲以上得送幼兒園，但教育部不開放2歲幼兒混齡教學，導致2歲幼童收托管道不足。不少家長說，滿2歲後送托嬰中心或保母，整天跟嬰幼兒相處，孩子得到的刺激太少；2歲幼兒專班很搶手，公幼專班搶不到，抽到真的像「中樂透」，不然就得花錢送私幼，托育資源真的很缺。

議員張廖乃綸說，台中2歲專班擴增速度快，但教保員不足已成問題，應超前部署。議員陳雅惠說，增班速度要再加快，否則家長為了2至3歲找不到托育的空窗期，甚至得辭職在家照顧。

台中市教育局統計，2歲幼童目前仍有5162人送保母或托嬰中心，公幼有85班、收托1285人，私幼收托7497人，還有7999名幼兒由家人照顧。

教育局推出「公幼再加量」政策，教育局長蔣偉民說，將盤點公有建物、學校閒置空間土地，配合老舊校舍改建等，將2歲專班納入新設公立、非營利幼兒園，112至115學年度公私立至少增設200班，可招收3200名2歲幼兒，屆時入園率可從4成提高到6成以上。

教育局幼教科坦言，人口集中區域空間難求，像是人口最多或成長中的北屯、南屯、太平、大里等地，已找不出土地成立公幼；有幼兒園3至5歲班招生不足或學生流失的國小等，將輔導轉型設立2歲專班。