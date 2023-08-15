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彰化扇形車庫停車場完工 有效解決遊客停車問題

中央社／ 彰化15日電
台鐵彰化車站後站停車場新建統包工程7月底已完工，彰化市公所將辦理驗收及申請使用執照，至於停車收費標準等正在規劃中，完成後會送彰化市民代表會審議。 中央社
台鐵彰化車站後站停車場新建統包工程7月底已完工，彰化市公所將辦理驗收及申請使用執照，至於停車收費標準等正在規劃中，完成後會送彰化市民代表會審議。 中央社

位在彰化火車站後方的扇形車庫停車場已在7月底完工，彰化市公所將辦理驗收及申請使用執照；有議員表示，扇形車庫遊客多，停車場正式啟用後，可解決遊客停車位不足問題。

彰化扇形車庫停車場工程，正式名稱為台鐵彰化車站後站停車場新建統包工程，總工程費約為新台幣3億7000萬元，中央補助1億1671萬元、彰縣府負擔約1億6997萬元、彰化市公所負擔約8498萬元，可停放295個汽車停車位、523個機車停車位。

彰化市公所指出，彰化扇形車庫停車場在民國110年3月開工，今年7月底完工，將辦理驗收及申請使用執照，至於停車收費標準等正在規劃中，完成後會送彰化市民代表會審議。

民進黨彰化縣議員莊陞漢今天接受中央社記者電訪說，彰化扇形車庫已成為著名觀光景點，週末假日遊客多，立委黃秀芳及彰化市也向中央爭取經費，針對扇形車庫旁的台鐵舊宿舍群進行活化，未來發展可以期待。

莊陞漢指出，遊客來到扇形車庫遊玩會遭遇停車位不足的問題，未來加上台鐵舊宿舍群，車位不足問題會更嚴重，扇形車庫停車場如果能儘速驗收啟用，可有效解決當地的停車問題。

彰化扇形車庫 停車場 台鐵

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