女子超度9嬰靈因前婆婆重男輕女 彰化鹿港地藏王廟悲哀故事多

明天就是鬼門開，彰化鹿港地藏王廟農曆7月13日將一連3天舉辦超度法會，最近就有女子報名超度9個嬰靈，只因前婆婆重男輕女，她墮胎多次才如願生男，後來離婚嫁到台灣，連生2子後又意外懷孕，前後兩段婚嬰共超度9個嬰靈。

鹿港地藏王廟總幹事林慧娟表示，這位來自中國大陸的女子，第一段婚姻在當地結婚，沒想到夫家「只要男孫」，她直到第8次懷孕才得男，但生子後，不甘被當作生小孩的工具，決定離婚。

林慧娟也說，女子後來嫁給台灣人，連生了2個小孩，後因為又意外懷孕2次，選擇墮胎。她兩段婚姻共超度9個嬰靈。另有北部的婦人超度10個嬰靈，因吃避孕藥或是裝避孕器都失敗，最後懷了雙胞胎，夫妻才終於決定生下來。

林慧娟說，今年還有女子久未能懷孕，做試管嬰兒連做5次都失敗，今年來廟裡超度嬰靈，因為不知道胚胎是不是要超度，擲杯之下被指示要超度5個嬰靈，讓她相當難過，當場掉下淚來，讓人看了很心疼。

彰化鹿港地藏王廟今年超度法會報名已經突破1萬人，規模相當大，也有人相當慈悲，連續第兩年為俄烏戰爭的受難者亡靈超度。

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