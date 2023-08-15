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溪頭停車計次收費今走入歷史 未來全採電子化計時收費

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
溪頭自然教育園區公告今日起園區內所有停車場全部採「計時」電子化收費。本報系資料照片 記者黑中亮／攝影
溪頭自然教育園區公告今日起園區內所有停車場全部採「計時」電子化收費。本報系資料照片 記者黑中亮／攝影

溪頭自然教育園區公告今日起園區內所有停車場全部採「計時」電子化收費，「計次」收費正式走入歷史，擁有最多650個小型車位的第1停車場，不分平假日，採單一計價方式，每小時一律50元，小型車每日最高費率180元，大型車則是250元。

台大實驗林管處表示，電子收費停車場全部採車牌辨識入場，進、離場速度會更快速，且營業時間為24小時，即便遊客傍晚才到溪頭，也能隨時進場停放，若是短暫停留的遊客，計時收費也會比計次更具有彈性空間。

台大實驗林提醒遊客，第2、3停車場只供小型車停放，費率區分平日每小時40元、假日50元，每日上限同樣為180元，但第1停車場不分平假日一律每小時50元，小型車每日最高180元，大型車上限則是250元，且車位採自由停放，民眾可依自己入園時間與需求，選擇車輛停放的停車費率方式。

溪頭自然教育園區目前3處停車場，第1停車場約有650個小型車位、70個大型車位；第2及第3停車場分別有89個及49個停車位，實施電子收費後，雖可加快車輛入園速度及車位輪轉率，但停車位有限，仍鼓勵遊客多多利用大眾交通工具上山，避免因交通壅塞而影響遊興。

台大實驗林管處並指出，原本為與鹿谷鄉鄉民共榮與停車便利，訂定的優免對象，為免登記亂象，針對鄉民限定18歲以上，一人一台車號為原則，目前登記已有800多人，以園區開關園時間，每日5時至19時為優免時段，逾此時段的停放車輛一律以現場公告費率計價。

溪頭自然教育園區公告今日起園區內所有停車場全部採「計時」電子化收費。本報系資料照片 記者黑中亮／攝影
溪頭自然教育園區公告今日起園區內所有停車場全部採「計時」電子化收費。本報系資料照片 記者黑中亮／攝影
溪頭自然教育園區公告今日起園區內所有停車場全部採「計時」電子化收費。本報系資料照片 記者黑中亮／攝影
溪頭自然教育園區公告今日起園區內所有停車場全部採「計時」電子化收費。本報系資料照片 記者黑中亮／攝影

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