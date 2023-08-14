藝術家黃圻文為霧峰發展建言 願捐自己作品

台中市霧峰各界爭取納入參山國家風景區，在地藝術家黃圻文為此自費出版專刊，提出多項建言，希望「讓遊客擁抱新霧峰、令世界看見大台中」。市議員李天生認為黃圻文具有高度愛鄉愛土精神，今呼籲主管機關重視。

黃圻文建議，將草湖橋至烏溪橋段的中正路更名為「獻堂路」，因為林是霧峰林家子弟具代表性人物，用他的名字道路命名，可恢復在地人文精神。此外，宜更新中正路店家招牌，拿掉舊有鄉徽，敦請書法、藝術名家題字，另創新式招牌，打造書藝一條街、藝術文化一條街。

黃圻文並主張，利用光復新村閒置空間成立旅客服務中心、光復新村故事館及大型公廁、停車場，同時規畫藝術家駐村，讓光復新村成為觀光魅力的新亮點。也建議利用戶政所遷移後空間設置「阿罩霧文化史蹟博物館」，提供遊客瞭解霧峰的發展嬗變及人文風華。

黃圻文說，霧峰有不少在地藝術名家，希望利用舊教育廳、宮保第、農會等空間，分別設置美術館或紀念室，增加他們的曝光度，強化塑造地方的魅力，他也願意捐贈自己代表性作品。

至於包括載譽國際的霧峰農人樸素畫家黃票生、霧峰林家子弟、現代抽畫家林壽宇；長期居住在霧峰的台灣工藝之父顏水龍、曾經在霧峰任教的現代抽畫家霍剛、金石派書畫大師沈耀初及前輩畫家楊啟東、葉火城都值得紀念。