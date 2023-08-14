快訊

大陸網友黃山上拍到雲豹！ 專家的研判跌破眾人眼鏡

蘋果智慧手錶「今年太低調」 Apple Watch X藏2大史上最大改版

人禍釀災？茂宜島野火奪93命 初步調查矛頭指向夏威夷電力設備故障

助災民復原家園 南投啟動二手家具募集行動

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
卡努風災重創南投仁愛第11天，災民著手復原災後家園，縣府啟動二手家具募集，盼各界協助完善災民居住環境。圖／南投縣政府提供
卡努風災重創南投仁愛第11天，災民著手復原災後家園，縣府啟動二手家具募集，盼各界協助完善災民居住環境。圖／南投縣政府提供

南投仁愛鄉遭卡努颱風重創，今是災後第11天，受災地區土石清運、環境消毒持續進行，而為安置受災戶，縣府盤點縣內閒置社會住宅，同步啟動二手家具募集，也將動用災害準備金約667萬元執行「勞務僱工」專案，協助災民復原家園。

縣府指出，仁愛鄉雖已於今天恢復正常上班上課，但災後土石清運、災情掌握、環境消毒等復原工作仍持續進行，而為協助受災戶恢復家園，將動用災害準備金，協助仁愛鄉公所「勞務僱工」專案，提供200名人力，協助受災住戶清掃等工作。

而該「勞務僱工」專案支薪標準為時薪176元、日薪1408元、月薪為基本工資26,400元，僱工期間自公所僱工日期起1個月，初估所需人事費、勞健保費及雜支等合計約667萬5200元，也將向中央申請「以工代賑」方案來加速災區重建。

縣府也統計受災家戶，其中不堪居住25戶，修繕後可居住125戶，縣府表示，將依縣府核發災害救助金作業規定，提供房屋租金、淹水救助補貼，住宅重建、重購賑助優惠貸款則比照921地震優貸計畫從寬認定，待中央通過就受理申請。

此外，縣府也著手盤點縣內閒置社會住宅，待受災戶名冊確定後，將以房屋全倒受損嚴重者為優先安置對象，提供給有需要的災民居住。另，同步啟動二手家具募集，各界若有閒置且仍可使用的家具或家電，可捐贈協助災民完善居住環境。

社會處也表示，二手家具募集已啟動，目前已有民眾表達捐贈家具、家電的意願，社會各界若有捐贈意願，可電洽049-2222106總機轉社會福利科。

卡努風災重創南投仁愛第11天，災民著手復原災後家園，縣府啟動二手家具募集，盼各界協助完善災民居住環境。圖／南投縣政府提供
卡努風災重創南投仁愛第11天，災民著手復原災後家園，縣府啟動二手家具募集，盼各界協助完善災民居住環境。圖／南投縣政府提供

災後 社會住宅

延伸閱讀

如何賠償未明朗 涿州災民：再不讓收拾 家就要長蛆了

交相指責許淑華救災不力 游顥批中央甩鍋並還南投公道

京津冀災民哭訴困難現在才開始 哀慟家破人亡

為南投防災互槓 林右昌爆：許淑華大雨時還在跑攤

相關新聞

不再狼來了！中友百貨彰化店動土 力拚2026年底開幕

彰化縣民期待已久的第一家百貨公司，不再「狼來了」，由益彰公司投資43億元規畫的中友百貨彰化店，今天天熱熱鬧鬧舉辦動土典禮...

助災民復原家園 南投啟動二手家具募集行動

南投仁愛鄉遭卡努颱風重創，今是災後第11天，受災地區土石清運、環境消毒持續進行，而為安置受災戶，縣府盤點縣內閒置社會住宅...

百年來最長名字 農業部林業及自然保育署台中分署今揭牌

農業部林業及自然保育署台中分署今天正式揭牌，該分署最前身是1916年的八仙山出張所，至今已有百年歷史，這次改制，是百年來...

影／內政部補助台中蓋新橋 民眾盼配套做好林右昌點頭

台中市獲內政部補助興建環太東路銜接新平路三段的新建橋梁工程，部長林右昌今特別前往視察並說明，未料新坪里長紀進豐和多位里民...

以藝術行銷農特產 畫家黃美賢作品「平安蜜果」獲農會典藏

畫家黃美賢近年致力於台灣各地田園花卉水果題材的繪畫創作，呈現在地的富饒豐美，也以藝術行銷花果農產。黃美賢7月間曾到台中大...

國慶焰火在台中 鼓勵搭大眾交通

今年國慶焰火移到台中中央公園舉行，不過議員擔心，中央公園恐有近3分之2的園區列入人車無法進入的管制區，市府要做好配套措施...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦