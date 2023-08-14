助災民復原家園 南投啟動二手家具募集行動

南投仁愛鄉遭卡努颱風重創，今是災後第11天，受災地區土石清運、環境消毒持續進行，而為安置受災戶，縣府盤點縣內閒置社會住宅，同步啟動二手家具募集，也將動用災害準備金約667萬元執行「勞務僱工」專案，協助災民復原家園。

縣府指出，仁愛鄉雖已於今天恢復正常上班上課，但災後土石清運、災情掌握、環境消毒等復原工作仍持續進行，而為協助受災戶恢復家園，將動用災害準備金，協助仁愛鄉公所「勞務僱工」專案，提供200名人力，協助受災住戶清掃等工作。

而該「勞務僱工」專案支薪標準為時薪176元、日薪1408元、月薪為基本工資26,400元，僱工期間自公所僱工日期起1個月，初估所需人事費、勞健保費及雜支等合計約667萬5200元，也將向中央申請「以工代賑」方案來加速災區重建。

縣府也統計受災家戶，其中不堪居住25戶，修繕後可居住125戶，縣府表示，將依縣府核發災害救助金作業規定，提供房屋租金、淹水救助補貼，住宅重建、重購賑助優惠貸款則比照921地震優貸計畫從寬認定，待中央通過就受理申請。

此外，縣府也著手盤點縣內閒置社會住宅，待受災戶名冊確定後，將以房屋全倒受損嚴重者為優先安置對象，提供給有需要的災民居住。另，同步啟動二手家具募集，各界若有閒置且仍可使用的家具或家電，可捐贈協助災民完善居住環境。