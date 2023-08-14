影／內政部補助台中蓋新橋 民眾盼配套做好林右昌點頭
台中市獲內政部補助興建環太東路銜接新平路三段的新建橋梁工程，部長林右昌今特別前往視察並說明，未料新坪里長紀進豐和多位里民到場抗議過程中未舉辦過說明會，未獲尊重。不過在立委何欣純、莊競程表示將要求內政部做好相關配套後，里民們鼓掌表示歡迎，內政部長林右昌也允諾後續一定做好配套措施。
建設局長陳大田說，說明會和該公告的事項都是法定程序，市府都有做，但因兩年前遇到新冠疫情，送達和說明可能沒辦法通達，但地方的關心會更完善讓大家知道。對於新平路三段的拓寬等配套措施，已經錄案，會把計畫提報內政部營建署。
對於紀進豐一度說，此橋是因總太建設在那兒有建築案，因總太建議興建才做。陳大田說，只要是對地方有幫助的開發案或建設案，市府都十分支持和關心，不會看是誰來開發，而且橋附近鄰近74號快速道路，相信在北屯已超過30萬人口下，代表台中市是宜居的，歡迎投資團隊來開發建設。
立委何欣純說，現在的新平路三段較狹小，橋興建後大量的交通流量會造成太平的負荷，建議市府應盡速提出包括新平路三段和育才路的拓寬、打通計畫，以及交通標示、號誌等的設置，他和莊競程會一起來盯，要求中央配合。
林右昌說，他近日跑了台中市多趟，是給最多支持的都市。環太東路銜接新平路三段的新建橋梁工程和另件北屯光西巷正大橋改建工程都是民眾企盼的工程，中央已核定，未來將全力進行工程。環太東路銜接新平路三段的新建橋梁工程總經費3.5億元，中央補助7成2.45億元，預計3年內可完工，改善周邊交通。
市議員曾朝榮說，他在2019年提案爭取新建橋梁，由市府評估可行性，當時市府以經費短缺，需籌措經費再辦理；2020年7月透過立委莊競程、何欣純，邀中央、地方會勘，積極爭取經費補助。
副市長黃國榮說，北屯、太平交界的新開發區建案林立，移入人口大增，廍子溪在北屯太原路三段、太平中山路二段間無橋梁連接，居民得繞經太原路、中山路通行，地方長期呼籲新闢跨河橋梁，若順利發包，預計3年內可完工，改善周邊交通，縮短20分鐘車程。感謝包括市議員張玉嬿、謝家宜和地方多位民代出席會議，以及對此案的關心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言