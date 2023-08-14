影／內政部補助台中蓋新橋 民眾盼配套做好林右昌點頭

台中市獲內政部補助興建環太東路銜接新平路三段的新建橋梁工程，部長林右昌今特別前往視察並說明，未料新坪里長紀進豐和多位里民到場抗議過程中未舉辦過說明會，未獲尊重。不過在立委何欣純、莊競程表示將要求內政部做好相關配套後，里民們鼓掌表示歡迎，內政部長林右昌也允諾後續一定做好配套措施。

建設局長陳大田說，說明會和該公告的事項都是法定程序，市府都有做，但因兩年前遇到新冠疫情，送達和說明可能沒辦法通達，但地方的關心會更完善讓大家知道。對於新平路三段的拓寬等配套措施，已經錄案，會把計畫提報內政部營建署。

對於紀進豐一度說，此橋是因總太建設在那兒有建築案，因總太建議興建才做。陳大田說，只要是對地方有幫助的開發案或建設案，市府都十分支持和關心，不會看是誰來開發，而且橋附近鄰近74號快速道路，相信在北屯已超過30萬人口下，代表台中市是宜居的，歡迎投資團隊來開發建設。

立委何欣純說，現在的新平路三段較狹小，橋興建後大量的交通流量會造成太平的負荷，建議市府應盡速提出包括新平路三段和育才路的拓寬、打通計畫，以及交通標示、號誌等的設置，他和莊競程會一起來盯，要求中央配合。

林右昌說，他近日跑了台中市多趟，是給最多支持的都市。環太東路銜接新平路三段的新建橋梁工程和另件北屯光西巷正大橋改建工程都是民眾企盼的工程，中央已核定，未來將全力進行工程。環太東路銜接新平路三段的新建橋梁工程總經費3.5億元，中央補助7成2.45億元，預計3年內可完工，改善周邊交通。

市議員曾朝榮說，他在2019年提案爭取新建橋梁，由市府評估可行性，當時市府以經費短缺，需籌措經費再辦理；2020年7月透過立委莊競程、何欣純，邀中央、地方會勘，積極爭取經費補助。