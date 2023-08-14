不再狼來了！中友百貨彰化店動土 力拚2026年底開幕

彰化縣民期待已久的第一家百貨公司，不再「狼來了」，由益彰公司投資43億元規畫的中友百貨彰化店，今天天熱熱鬧鬧舉辦動土典禮，將興建興建地下4層、地上21層鋼骨造複合商業及停車場大樓，力拚2026年第三季開幕，除帶動地方繁榮，也將可創造1000個以上就業機會。

中友百貨彰化店的基地位在彰化市旭光西路第二停車場原址，占地2150坪，由縣府與市公所合作以BOT（興建、營運、移轉）開發，歷時近兩年，期間，歷經新冠肺炎疫情、俄烏戰爭，造成物料上漲、人力短缺，甚至還辦了兩次的開工儀式，卻一直沒有動靜，令地方懷疑彰化縣第一家百貨公司是否「狼來了」，步上光復郵局國賓影城抽腿的後塵。

在今天的開工儀式裡，彰化縣長王惠美也打趣說「今天的開工，證明不是詐騙集團」。由各界的殷切期待，開幕儀式十分隆重，出席人士爆棚。更讓人稱奇的是，上午十點半開幕前，還下起雨，沒想到儀式開始就雨停了，待儀式順利結束，就下起滂沱大雨，「遇水則發」，與會人士希望彰化從此發了。

縣長王惠美與市長林世賢都表示，中友百貨BOT案的成功，歸功於縣市與中央的合作，才能克服層層關卡，成為彰化縣第一個BOT開發案，希望益彰公司能如期如質，在2026年第三季開幕，屆時，彰化人不用再跑到台中市百貨公司消費了。

益彰公司董事長劉嘉誠說，會力拚在2026年第三季如期開幕，在施工期間，會要求廠商做好敦親睦鄰工作，降低工程帶來的影響。

彰化市長林世賢說，中友百貨BOT案預定投資43億元，規劃興建地下4層、地上21層鋼骨造複合商業及停車場大樓，建築物樓地板面積約27,796坪，建築物高度約84.7公尺，將成為彰化的新地標。

其中，地上1樓至21樓建物為停車場與百貨公司共構，建物北側於地下2樓至地上11樓設有商場、餐飲場所及展場空間，地上12樓至15樓規劃電影院。

停車場部分，汽車停車場將設在建築物南側的8樓至21樓，約可提供700部汽車停放；另機車停場部分，是設於地下1層至地下4層，規劃可提供1,200部機車停放，也同步紓解周邊的停車問題。