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促生技產學界合作 中榮「五方聯盟產學媒合會」今啟動

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中榮總今舉行「五方聯盟產學媒合會」，由中榮醫學研究部、成功大學、中興大學及中科、南科管理局合作，簽署合作意向書。圖／台中榮總提供
台中榮總今舉行「五方聯盟產學媒合會」，由中榮醫學研究部、成功大學、中興大學及中科、南科管理局合作，簽署合作意向書。圖／台中榮總提供

台中榮總今舉行「五方聯盟產學媒合會」，由中榮醫學研究部、成功大學、中興大學及中科、南科管理局合作，簽署合作意向書。院長陳適安指出，盼這場盛會為台灣生技產業帶來更多創新動力，為產業發展注入新契機。

「五方聯盟產學媒合會」今共有2場專題演講，第一場次由國家科學及技術委員會科技辦公室主任劉祖惠開講，介紹「生技產業資源和國家政策的發展方向」，第二場「生醫產業新創實務經驗分享」，則由豐富創業經驗的醫師，分享自身在生醫產業之新創實務經驗。

此次活動也邀請30家企業共同參展，呈現各家公司醫療儀器各項先進產品，提供業者與醫界在新型器材開發、設計、運用與推廣，提供最佳媒合場域，可望加速智慧醫材產品開發，成為重要的創新研發基地。

此次媒合會活動多元，包含主會場、展覽區、Pitch舞台、洽談區以及海報區等多個區域，五方聯盟的新創團隊也在此展現創新成果，讓各方參加者，皆可在現場有更深入合作交流。

陳適安指出，這場盛會彰顯了產官學合作的重要性，為台灣的生技產業帶來更多創新動力，促進跨領域的知識交流，推動更多優秀創新項目脫颖而出，為產業發展注入新契機。

台中榮總今舉行「五方聯盟產學媒合會」，由中榮醫學研究部、成功大學、中興大學及中科、南科管理局合作，簽署合作意向書。圖／台中榮總提供
台中榮總今舉行「五方聯盟產學媒合會」，由中榮醫學研究部、成功大學、中興大學及中科、南科管理局合作，簽署合作意向書。圖／台中榮總提供

生技 台中榮總 醫師

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