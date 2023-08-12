投85線道平靜橋路段下午搶通 小型車可通過

南投縣政府今天指出，投85線道平靜橋路段在公路總局第二區養護工程處及協力廠商努力下，下午3時搶通，小型車可通車，也會提供救災運補車輛通行，但夜間仍管制通行。

投縣府發布新聞指出，投85線平靜橋路段中斷，導致都達、德鹿谷2村村民進出部落只能繞路，改從翠峰或清境連接台14甲線道，才能維持對外交通；如今搶通後，除會開放小轎車、小貨車通行外，也會提供救災機具及運補車輛通行，可望全面加速這兩村的災後復原工作。

投縣府表示，仁愛鄉受創的主要道路已全部搶通，台14線除從9日至18日部分路段維持管制每2小時放行10分鐘，預計18日可解除交管全線放行，並於台14線94公里廬山部落之後的路段封閉管制外，投83線、投89線及投85線都已搶修恢復通行。