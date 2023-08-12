暑假畢業求職潮 彰化就博會初步媒合率近7成

暑假畢業求職潮，彰化縣府今天在秀水高工業舉辦就業博覽會，36家以上廠商參與徵才，提供1000個以上工作機會，現場最高薪資是自動控制產業瑞明陳公司的電機業務工程師以及產品項目經理職位，月薪最高10萬元，縣府統計今天參加人數758人，初步媒合人數500人，媒合率約65.9%。

縣府勞工處指出，這次設置「技能競賽展示區」，邀請第53屆全國技能競賽決賽披金戴銀的秀水高工，由得獎的優秀砌磚團隊透過靜態展示，讓民眾認識職類與產業發展的連結性，動態呈現工藝創意更引起回響，現場也有開發與建築營造相關行業職缺，包含明春窯業、誴利營造、隆啟空調、奕峯工程等4家工程業，提供職缺現場媒合。