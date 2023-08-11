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盧秀燕確診後首現身 沙啞抱病出席「女性縣市長聯盟」

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市長盧秀燕確診新冠，但今身為東道主，出席「女性縣市長聯盟」活動，也為近期唯一行程。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕確診新冠，但今身為東道主，出席「女性縣市長聯盟」活動，也為近期唯一行程。記者劉柏均／攝影

台中市盧秀燕串聯9縣市女性首長，組織「女性縣市長聯盟」，各縣市代表各攜代表性布偶同台，共同倡議SDGs性別平等，攜手行銷在地觀光，盼藉女性剛柔並濟韌性，發揮多元影響力，原定7月底在台中舉辦活動，因中努颱風延至今天舉行。

東道主盧秀燕確診新冠，基於禮貌仍「抱病出席」，為確診後首度露面，語帶沙啞、仍有輕微咳嗽，全程配戴口罩，未受訪，也為近期唯一行程；盧秀燕致詞時說，女性具愛與包容特質，會分享資訊、資源，交換經驗，把餅做大，真正以民眾福祉為施政最大依歸。

盧秀燕回憶4年前地方首長選舉，共有7位女性擔任縣市首長，因施政受肯定，本屆也高票連任，更增加了3位，共有10位女性縣市首長當選，占台灣縣市近乎一半，創台灣地方自治史紀錄，也代表女力崛起。

盧秀燕提到女性縣市長聯盟的三大宗旨，包含「團結互助」、「為女性發聲，加強女性權益和公共事務」、「相互交流學習」等，不分黨派顏色，縣市地位平等，唯一相同的，就是由女性執政。

盧秀燕舉例，此次卡努颱風南投重創，聯盟各縣市紛紛第一時間關切，並伸出援手提供幫助，就是團結互助典範。

此次活動主題除倡議性平議題外，也攜手行銷在地觀光，中市府選於帝國糖廠舉辦，周圍也匯集台中車站、Lalaport購物中心等，為台中新舊文化、經濟消費中心薈萃地，符合活動主題。

台中市政府說明，女力縣市交流活動，是繼中台灣區域治理平台外，另種跨域合作模式，透過女力團結能量，聯手倡議政策，號召各界響應，期待能為城市發展，帶來積極的影響力。

此次聯盟活動，以「永續女力」為核心價值，共有9縣市首長參與，南投縣長許淑華、嘉義市長黃敏慧、雲林縣長張麗善、新竹市長高虹安、台東縣長饒慶鈴、宜蘭縣長林姿妙出席活動，花蓮縣長徐榛蔚、彰化縣長王惠美則因公務，改派代表出席。

台中市長盧秀燕串聯9縣市女性首長，組織「女性縣市長聯盟」，共同倡議SDGs性別平等，攜手行銷在地觀光。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕串聯9縣市女性首長，組織「女性縣市長聯盟」，共同倡議SDGs性別平等，攜手行銷在地觀光。記者黃仲裕／攝影
新竹市長高虹安今年首度加入「女性縣市長聯盟」。記者黃仲裕／攝影
新竹市長高虹安今年首度加入「女性縣市長聯盟」。記者黃仲裕／攝影
南投縣長許淑華今年首度加入「女性縣市長聯盟」。記者黃仲裕／攝影
南投縣長許淑華今年首度加入「女性縣市長聯盟」。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕串聯9縣市女性首長，組織「女性縣市長聯盟」，共同倡議SDGs性別平等，攜手行銷在地觀光。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕串聯9縣市女性首長，組織「女性縣市長聯盟」，共同倡議SDGs性別平等，攜手行銷在地觀光。記者黃仲裕／攝影

盧秀燕 台中市 高虹安 許淑華 王惠美 張麗善 林姿妙 徐榛蔚

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