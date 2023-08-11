快訊

老夫婦賣房進高級養老院「有溫泉和劇院」 入住才發現都不能用想退了

賣一級毒品只能判無期、死刑太嚴？ 憲法法庭今判違憲：2年內應修法

賴清德明出訪過境美國 共軍同一日在東海展開3天軍演

彰化稅務一站式服務再升級 農民、身心障礙者不再奔波

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府宣布即日起針對身心障礙者及農民申請稅務優惠證明文件，提供一站式服務。記者林敬家／攝影
彰化縣政府宣布即日起針對身心障礙者及農民申請稅務優惠證明文件，提供一站式服務。記者林敬家／攝影

彰化身心障礙者及農民若要辦理「身心障礙證明」，或「農業設施使用執照、容許使用證明」及相關租稅優惠需要公所及地方稅務局兩地奔波，彰化縣府為減輕民眾負擔，與26鄉鎮公所合作，可直接在公所一站式完成，今年1到7月啟動試辦，已有300多人受惠。

彰化縣府地方稅務局今天宣布新的便民服務，彰化縣長王惠美說，繳稅雖是民眾義務，但公部門要盡可能做到便民，彰化推出彰稅視訊在厝邊，結合公所讓鄉親可以用視訊來辦理相關業務，廣受好評，也榮獲2022年第5屆政府服務獎的肯定，這次再加碼擴大服務，讓身心障礙者辦理牌照稅及農民農業設施租稅更加便利。

新措施能推動在於縣府26鄉鎮公所協調許久，最終讓策能夠落實，王惠美說，即日起農民與身心障礙者要申請相關租稅優惠只要在公所取得辦理的相關證明，在原地公所協助，由公所遞送或民眾自行寄送申請書，交由稅務局審核，不用來回奔波。

地方稅務局表示，彰化繼2020年榮獲高齡友善城市獎「創新獎」後，推出「彰稅視訊在厝邊」的服務，有效減少民眾奔波成本約1737萬多元，及降低時間成本9 萬多小時，提供民眾視訊服務量從3千件提升到3萬件，受理偏鄉案件高達90%，達到普及率全國最高，新措施即為升級版，擴大服務。

彰化縣政府宣布即日起針對身心障礙者及農民申請稅務優惠證明服務更便利。記者林敬家／攝影
彰化縣政府宣布即日起針對身心障礙者及農民申請稅務優惠證明服務更便利。記者林敬家／攝影

農民 王惠美

延伸閱讀

永靖鄉農會輔導農民得獎連連 農民活動中心動土、明年完工

彰化美食伴手禮展中市登場 66家業者提供美味體驗

你中獎了嗎？ 彰化走讀藝術節今晚上網公布幸運兒

彰化二林萬興、公館排水等年久坍塌 縣府斥資五千多萬改善

相關新聞

畫面驚人！ 霧社水庫漂流木困住救難橡皮艇 台電：覆蓋面積達10%

南投縣仁愛鄉因卡努颱風外圍環流及接續西南風帶來致災性豪雨，仁愛、廬山氣象局測站創下單日雨量的最高紀錄，但隨著山洪而下的漂...

彰化稅務一站式服務再升級 農民、身心障礙者不再奔波

彰化身心障礙者及農民若要辦理「身心障礙證明」，或「農業設施使用執照、容許使用證明」及相關租稅優惠需要公所及地方稅務局兩地...

陸上風機大舉進攻彰化偏鄉 芳苑鄉民：堅決反對

4家風能開發商申請進駐彰化縣芳苑鄉設置陸上風機，現階段規劃設置34座，引發地方強烈反對聲浪，指責中央開放芳苑鄉國有地架設...

爆管、停水頻傳！台中北區錦村里汰換水管1280戶受惠

台中市北區錦村里自強街周邊住戶，自來水管老舊，夜間水上不了2樓，且有爆管、停水，飽受困擾，經北區錦村里長吳榮益多次反映後...

北捷前總經理顏邦傑接中捷董事長 捷運資歷超過40年

台中捷運公司昨日召開董事會，通過新任董事長人事案，由北捷公司前總經理顏邦傑接任董事長，今日上任。顏邦傑在交通界資歷超過4...

台中市府盼倚重他軌道經營專業 顏邦傑任中捷正式董事長

台中捷運綠線5月因興富發建案吊臂掉落，釀1死10傷重大事故，中捷代理董事長林良泰請辭，後由中市地政局長、中捷董事吳存金任...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦