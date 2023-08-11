彰化稅務一站式服務再升級 農民、身心障礙者不再奔波

彰化身心障礙者及農民若要辦理「身心障礙證明」，或「農業設施使用執照、容許使用證明」及相關租稅優惠需要公所及地方稅務局兩地奔波，彰化縣府為減輕民眾負擔，與26鄉鎮公所合作，可直接在公所一站式完成，今年1到7月啟動試辦，已有300多人受惠。

彰化縣府地方稅務局今天宣布新的便民服務，彰化縣長王惠美說，繳稅雖是民眾義務，但公部門要盡可能做到便民，彰化推出彰稅視訊在厝邊，結合公所讓鄉親可以用視訊來辦理相關業務，廣受好評，也榮獲2022年第5屆政府服務獎的肯定，這次再加碼擴大服務，讓身心障礙者辦理牌照稅及農民農業設施租稅更加便利。

新措施能推動在於縣府26鄉鎮公所協調許久，最終讓策能夠落實，王惠美說，即日起農民與身心障礙者要申請相關租稅優惠只要在公所取得辦理的相關證明，在原地公所協助，由公所遞送或民眾自行寄送申請書，交由稅務局審核，不用來回奔波。