大甲太白社區活動中心老舊漏水嚴重 民代爭取50萬修復
台中市大甲區太白社區活動中心年久失修，二樓廁所地板下管線滲水，樓梯間及一樓壁體已有劣化現象，台中市議員施志昌今天邀相關單位會勘，爭取50萬元俢復，預計9月中旬完工。
里長與社區居民陳情，台中市議員施志昌爭取經費整修，今天邀集台中市政府社會局、大甲區公所、太白里里長游招滿與太白社區發展協會理事長何恭文至現場了解施工狀況，活動中心二樓目前正在施工，預計9月中旬完工。
施志昌表示，台中縣市合併後有將近250多處的社區活動中心，許多社區活動中心老舊，但每年整修的預算僅有400多萬，要逐一整修很困難。而太白社區活動中心已經是40多年的社區活動中心，許多長輩的活動如歌唱班、舞蹈班等，都在太白社區活動中心舉辦。漏水的問題也已經10多年，一直沒有解決，這可能造成長輩因漏水而跌倒的問題，他得知問題後，立即向社會局反映，感謝社會局支持。
里長游招滿表示，太白里在地居民使用活動中心的頻率非常高，太白社區活動中心的二樓廁所因老舊導致漏水，水也從二樓滲漏到一樓，一樓儲藏室的天花板也因漏水而剝落，她擔心里民在使用活動中心的安全性。
何恭文說，因為二樓廁所漏水，造成一樓的地板濕滑，有不安全的疑慮；社會局人團科股長魏培如表示，目前太白社區活動中心的整修工程主要是處理一樓天花板的修復與二樓廁所排水管線的整修，解決因漏水而產生的安全性問題，整體工程會在9月中完成。
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