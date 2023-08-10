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親愛村1400人受困？ 村長澄清：急需機具人力清土石

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
社群傳出仁愛鄉親愛村成孤島，仍有1400人受困。圖／讀者提供
社群傳出仁愛鄉親愛村成孤島，仍有1400人受困。圖／讀者提供

南投縣仁愛鄉受到卡努颱風超大豪雨影響，土石流、道路中斷，讓部落居民受困，災情慘重，前兩天已經逐漸搶通。網路今天卻傳出親愛村道路依舊中斷，1400名村民受困，透過社群網路對外求援。

親愛村長潘筱玉今天澄清，親愛村道路已經搶通，並無人員受困，但因土石流衝入住宅、道路都是泥濘，亟需小型挖土機、人力協助清除土石淤泥，需要外界幫忙。

今天臉書和IG出現親愛村民貼文，指聯外道路多處中斷，親愛村至今仍如孤島，1400名村民孤立無援，引起許多民眾關心，擔心是否仍有部落受困待援。

潘筱玉說，8月4日、5日超大豪雨連下，村內爆發土石流，導致民眾、農田遭土石泥漿掩埋，道路也因坍方中斷，但村民很有默契，分頭協助防災減少破壞，並等待政府救援。前兩天道路便已經搶通，礦泉水、泡麵等救難物資也送進村內，除了一邊清理家園，她也提醒居民注意飲水及衛生，以免出現腸胃道疾病。

卡努颱風是親愛村近幾年最嚴重的災情，災情發生當下，居民也用手機拍下受損情況，並上傳到臉書等社群網站求援，但當時網路斷訊，隨著搶修這兩天恢復訊號，之前求救訊息才上傳到臉書，讓網友誤以為還有人員受困。

潘筱玉說，親愛村目前道路可通行、救難物資也已進入，但土石流過後全村滿目瘡痍，現在最需要的是挖土機、推鏟機等小型機具和人力，加速清除淤泥和雜物、垃圾，讓親愛村盡快恢復生活機能，村民才能安心重整家園。

國軍搶通親愛村聯外道路，並運送挖土機協助居民清理家園。圖／親愛村長潘筱玉提供
國軍搶通親愛村聯外道路，並運送挖土機協助居民清理家園。圖／親愛村長潘筱玉提供
國軍昨天已前進親愛村，協助居民清理遭土石流破壞的家園。圖／親愛村長潘筱玉提供
國軍昨天已前進親愛村，協助居民清理遭土石流破壞的家園。圖／親愛村長潘筱玉提供

土石流 卡努颱風

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