減空汙不減敬意！中市府推「紙錢集中燒」7年燒2.5萬噸

下周將迎農曆七月，家家戶戶將中元普渡，中市府推廣「紙錢減量集中燒」，自2016年至今，紙錢集中收運量已逾2.5萬公噸，平均每年3千餘噸，連續七年紙錢集中量全國第一，民眾響應度佳；另也推廣「以功代金」等措施，取代傳統燒紙錢習俗，達降低空污目的。

民間習俗以焚燒金銀紙錢，表達對神明、祖先及好兄弟的敬意，焚燒過程中產生的空氣污染物，恐危害周邊環境及人體健康，為改善空氣品質。

中市環保局表示，目前台中市清水紫雲巖、大甲鎮瀾宮等宮廟皆配合市府紙錢集中減量措施，亦持續提倡「以功(米)代金不燒金」，鼓勵民眾以白米代替燃燒金紙。

除力推「紙錢減量集中燒」，民眾也可選擇「以功代金」做公益，省下購買金紙的費用，透過全家便利商店、7-11、萊爾富及OK便利商店等四大超商系統選擇「台中以功代金」捐助管道，將愛心轉為幫助需要的弱勢族群，積福德兼顧環保。