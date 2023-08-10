台中觀光公車 近半景點未納路線

國慶焰火在台中舉行，搭配爵士音樂節、台中購物節創造「慶典經濟」。不過，台中市觀光公車卻遭台中審計處批評對旅客不便利，近半數台中主要觀光景點如逢甲夜市等，沒納入公車路線。振興舊市區的中區城中城路線，去年平均搭乘率不到5成，帶動效果有限。網友則認為，台中天氣宜人，但無雙層觀光巴士，從不同視角看台中，很可惜。

暢遊台中最划算是搭觀光公車，有6條旅遊路線，包含66副大坑線、151阿罩霧線、153谷關線、309高美線、11台中時尚城中城線、888豐后線。

審計處指出，到2022年底，台中近半數主要觀光遊憩點未設觀光公車停靠站，不利遊客使用。彩虹眷村、人潮最多的一中與逢甲夜市都不在觀光公車路線。

另城中城路線玩舊城，去年搭乘率僅46%。乘客反映，中區景點密集，觀光公車班次不足，寧可選YouBike、徒步，建議比照台北、高雄與台南推雙層巴士，讓旅客從不同視角看街景。

觀旅局說， 觀光公車路網搭配市區公車、高鐵、捷運網路，可覆蓋9成以上觀光據點；台中有28個主要遊憩點，今年新增大坑線、豐后線，停靠據點增至15站，超過半數。另城中城線共37站，對應當地景點，去年10月解封後，搭乘率逾5成，連假更有八、九成以上。

市議員李中說，觀光公車路線感覺很陽春，建議比照國外模式，打造真正的觀光巴士，可巡迴或導覽，把遊客帶到各景點。另多國風行的雙層餐車，可預訂台中小吃在車上享用，讓觀光客體驗活潑有趣的市區旅遊。

議員江肇國說，台灣有四分之一日韓遊客，加上新住民等族群，但觀光環境缺乏外語導覽，被視為不友善，外籍遊客難買單。

觀旅局說，台中觀光公車官網、主要場站導引指標等資訊，都設中、英文版本；另城中城線因應目標市場，設印、泰、越等e化導覽，旅遊摺頁正編印英、泰、越語版。雙層巴士受路段、法規限制較多，營運成本高，客運業者無投入意願。